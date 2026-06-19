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Doliu la Hollywood! Artistul a fost găsit mort în casă la doar 29 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 19/06/2026 | 17:26
Doliu la Hollywood! Artistul a fost găsit mort în casă la doar 29 de ani
Tay Keith a murit la 29 de ani. Ce au descoperit anchetatorii în apartamentul artistului / Sursa foto: Social media
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Tay Keith, cunoscutul producător muzical care a primit nominalizări la premiile GRAMMY, a fost găsit decedat în Nashville. Artistul, pe numele său real Brytavious Chambers, avea 29 de ani.

Trupul lui Tavy Keith a fost descoperit după ce polițiștii au efectuat o verificare la adresa acestuia. Autoritățile au transmis că, până în prezent, nu au fost identificate indicii care să sugereze o faptă criminală. Cauza decesului urmează să fie stabilită în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

Tay Keith a fost găsit decedat în locuința sa

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, poliția din Metro Nashville a transmis că nu există suspiciuni de implicare penală în cazul decesului lui Brytavious Chambers, producător muzical nominalizat la premiile Grammy, în vârstă de 29 de ani, cunoscut sub numele de Tay Keith.

„Nu se suspectează nicio faptă delictuală în moartea lui Brytavious Chambers, producătorul de discuri nominalizat la premiile Grammy, în vârstă de 29 de ani, cunoscut și sub numele de Tay Keith.”

„A fost găsit mort în apartamentul său de pe strada Martin de către ofițerii care efectuau un control.”

„Moartea sa este neclasificată în așteptarea rezultatelor autopsiei.”

Sursa foto: Social media

Fanii artistului au transmis mesaje în semn de omagiu

De-a lungul carierei, Tay Keith a colaborat cu numeroși artiști de top, printre care Beyoncé, Travis Scott și Drake. Originar din Memphis, el a înregistrat performanțe importante în clasamentele Billboard Hot 100, cu 11 piese în top 10 și patru care au ajuns pe primul loc.

Tay Keith a contribuit la unele dintre cele mai cunoscute piese ale ultimilor ani, inclusiv „Sicko Mode” interpretată de Travis Scott și „First Person Shooter” a lui Drake.

De asemenea, el a stabilit un record în topul Hot R&B/Hip-Hop, având cele mai multe piese ajunse pe primul loc în acest deceniu, în total șase.

Succesul său în industrie a fost recunoscut și printr-o nominalizare la premiile Grammy în 2019. După anunțul dispariției sale, au apărut numeroase mesaje de omagiu din partea fanilor și a colaboratorilor.

Artistul BlocBoy JB, prieten din copilărie al lui Tay Keith, a împărtășit în mediul online mai multe imagini din adolescența lor, însoțite de mesajul „M-ai rănit rău”.

El a publicat și un videoclip cu istoricul apelurilor dintre cei doi, adăugând:

„Vorbeam în fiecare zi și mi-ai spus că pleci”.

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