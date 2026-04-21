Doliu la ISU Teleorman. Maistrul militar Bulumac Cristian s-a stins din viață, după ce s-a luptat cu o boală grea

Maistrul militar Bulumac Cristian a murit, după ce s-a confruntat cu o boală gravă. Vestea că bărbatul nu mai este printre noi a fost anunțată de reprezentanții ISU Teleorman. Ceremonia de înmormântare va avea loc astăzi, 21 aprilie.

Doliu imens la ISU Teleorman. Maistrul principal, Bulumac Cristian a decedat. Acesta a avut o carieră militară îndelungată, iar în anul 2023 s-a retras și a trecut în rezervă. Bărbatul a dus o luptă grea mai mult timp și asta pentru că suferea de o boală gravă. În cele din urmă, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Vestea a fost confirmată de reprezentanții ISU Teleorman, care au rămas cu o durere imensă în suflet. Ei își vor aminti de el mereu ca fiind un om de încredere și dedicat profesiei sale.

Bărbatul a lăsat în urmă o carieră impresionantă. El și-a început parcursul profesional în domeniul situațiilor de urgență. A absolvit Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, în anul 1995. De atunci și până în anul 2023 și-a continuat activitatea în cadrul ISU Teleorman. De asemenea, a activat timp de trei decenii în Serviciul Logistic, acolo unde a contribuit la funcționarea activităților interne ale inspectoratului.

Din anul 2023, a trecut în rezervă, iar cariera sa militară s-a încheiat după 30 de ani. Colegii săi îl descriau ca fiind un om dedicat, serios, implicat și mereu disponibil să ofere ajutor. Aceștia și-au construit o relație bazată pe încredere și respect reciproc. Cei care au anunțat trecerea sa la cele veșnice au fost reprezentanții ISU Teleorman pe rețelele de socializare. Mesajul este plin de emoție și durere.

Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru, maistrul militar principal (r) Bulumac Cristian, aseară, după o boală necruțătoare și nemiloasă, au scris aceștia.

Apropiații și nu numai îi pot aduce un ultim omagiu lui Bulumac Cristian. Trupul neînsuflețit a fost depus la Capela Bisericii Sfântul Antonie Maicaneasa. Înmormântarea va avea loc pe 21 aprilie, după ora 12:00. După slujbă, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Străulești 2, locul unde acesta va fi condus pe ultimul drum.

