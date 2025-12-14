Doliu pentru Angela Gheorghiu. A aflat vestea aproape de miezul nopții: „Sunt extrem de întristată”

Lumea muzicii clasice este în doliu după moartea sopranei Anda-Louise Bogza, una dintre cele mai apreciate voci românești de pe scenele internaționale. Artista Angela Gheorghiu, prietenă apropiată a sopranei, și-a exprimat durerea pe rețelele de socializare.

Originară din Piatra Neamț, Anda-Louise Bogza și-a început formarea muzicală la Conservatorul din Iași, continuând apoi studiile la Universitatea Națională de Muzică București, unde a fost îndrumată de celebra profesoară Arta Florescu. Ulterior, s-a perfecționat la Academia de Muzică din Praga, oraș în care avea să se stabilească și să-și construiască o carieră de excepție.

Doliu pentru Angela Gheorghiu

Moartea Andei-Louise Bogza, cunoscută și pe scenele internaționale, a lăsat un gol uriaș în inimile celor care au cunoscut-o și au admirat-o, iar prietena sa apropiată, Angela Gheorghiu, este profund îndurerată de pierderea colegei sale de scenă și de suflet. Ea a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care își exprimă durerea.

„Sunt șocată și extrem de întristată să aflu de dispariția prematură a colegei și prietenei mele Anda-Louise Bogza.

O voce sensibilă, puternică și un muzician desăvârșit.

Dumnezeu să o odihnească în pace”, a scris Angela Gheorghiu pe rețelele de socializare.

La Opera de Stat și Teatrul Național din Praga, Anda-Louise Bogza a fost prim-solistă timp de mai mulți ani, remarcându-se prin interpretări puternice și pline de sensibilitate, precum Schubert – „Missa în mi bemol major”, Verdi – „Requiem”), la Festspielhaus in Salzburg (Verdi – „Requiem”- cu Mozarteum Orchestra), Royal Albert Hall – Londra (Dvořák – „The Spectre´s Bride”), la Brucknerhaus – Linz (Janáček – „Missa glagolitica”), Liederhalle Stuttgart (Rahmaninov – „Clopotele”).

