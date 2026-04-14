Confruntat cu reacții tot mai critice, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a șters o postare controversată de pe Truth Social în care era reprezentat ca o figură asemănătoare lui Iisus.

Imaginea generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe Trump vindecând un bărbat bolnav într-un pat de spital, a stârnit reacții puternice din ambele tabere ale spectrului politic american, inclusiv din partea unor susținători fideli ai acestuia, scrie BBC.

Postarea a apărut la doar câteva ore după ce Trump publicase un mesaj amplu în care îl critica pe Papa Leon, un opozant vocal al operațiunii militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Trump a recunoscut că a publicat imaginea, declarând jurnaliștilor că a considerat-o drept o reprezentare a sa „în rol de doctor”.

Ce a postat Donald Trump pe Truth Social

Imaginea, ștearsă între timp, îl arăta pe Trump îmbrăcat într-o robă albă, cu o mână strălucitoare așezată pe fruntea unui bărbat bolnav, ceea ce, potrivit criticilor, amintea de picturile religioase în care Iisus îi vindecă pe cei suferinzi.

Fundalul imaginii includea Statuia Libertății, un drapel american de mari dimensiuni fluturând, avioane de luptă și un vultur, precum și o asistentă medicală, o femeie care se roagă și un soldat în uniformă. Într-o discuție cu jurnaliștii, la câteva ore după ce imaginea a fost eliminată de pe rețeaua sa, Trump a declarat că, în opinia sa, aceasta îl reprezenta în rolul unui medic aflat lângă un lucrător al Crucii Roșii.

„Ar trebui să fie interpretată ca un doctor care îi face pe oameni mai bine. Eu chiar îi fac pe oameni mai bine. Îi fac mult mai bine”, a spus președintele american.

Ulterior, acesta a declarat pentru CBS News că a șters imaginea deoarece „nu a vrut ca cineva să fie confuz”.

Imaginea, criticată inclusiv de susținători ai lui Trump

Criticile la adresa imaginii au apărut rapid, inclusiv din partea unor figuri considerate apropiate de Trump și de Administrația sa.

„Ar trebui ștearsă imediat. Nu există niciun context în care acest lucru să fie acceptabil”, a scris Sean Feucht, un activist creștin care lucrează la o serie de evenimente religioase dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

Riley Gaines, o activistă conservatoare cunoscută, a scris că „Dumnezeu nu trebuie batjocorit”.

O mare parte din critici au venit și din partea publicațiilor americane cu profil religios.

„Asta merge prea departe. Depășește limita”, a scris David Brody, jurnalist la Christian Broadcasting Network. „Un susținător poate sprijini misiunea și totuși să respingă acest lucru.”

Imaginea controversată a fost publicată la mai puțin de o oră după o altă postare a președintelui american în care îl critica pe Papa Leon, numindu-l „slab în fața criminalității” și „dezastruos pentru politica externă”.

Papa Leon, primul papă american din istorie, a condamnat în repetate rânduri războiul din Iran, afirmând că acesta a dus la o „violență absurdă și inumană”. Papa a declarat luni că nu îi este „teamă” de Administrația Trump și nici „să vorbească deschis despre mesajul Evangheliei, ceea ce cred că este menirea mea”.

