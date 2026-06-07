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Dorian Popa a oprit concertul pentru Cheluțu. Fanii au strigat numele câinelui devenit celebru

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 17:26
Dorian Popa a oprit concertul pentru Cheluțu. Fanii au strigat numele câinelui devenit celebru
Dorian Popa. Sursa foto Social media
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Dorian Popa (37 de ani) a trăit unul dintre cele mai grele momente chiar în fața fanilor. Artistul a întrerupt concertul dintr-un motiv care l-a răvășit în ultimele zile și a făcut o rugăminte neașteptată către cei aflați în fața scenei.

La un moment dat, artistul a lăsat muzica deoparte și a schimbat complet atmosfera. Nu a mai fost vorba despre hituri, dans sau voie bună, ci despre Cheluțu, câinele pe care l-a pierdut în urmă cu doar câteva zile și despre care spune că i-a rupt sufletul.

Dorian Popa, moment rar pentru Cheluțu

Dorian și-a chemat soția, Andreea, pe scenă, iar apoi i-a rugat pe fani să strige numele lui Cheluțu, să privească spre cer și să păstreze zece secunde de liniște pentru patrupedul care i-a fost alături aproape zece ani.

„Ea este soția mea, o știți din postările mele și acum haideți să îl strigăm pe Cheluțu (…) Noi am plâns foarte mult zilele astea. Cine are animăluțe, înțelege, cine nu, nu, dar eu îmi doresc ceva de la voi.

Cheluțu
Cheluțu. Sursa foto Social media

Zece secunde de liniște pentru băiatul meu și să ne uităm cu toții la cer și să îi transmitem cea mai bună energie, după care să îi cântăm nebunia lui de piesă în cel mai tare mod posibil”, a spus Dorian Popa.

După cele 10 secunde de liniște, toată lumea a început să cânte piesa care l-a făcut celebru pe Cheluțu. A fost unul dintre cele mai emoționante momente ale serii.

Faimosul Cheluțu a murit chiar de ziua lui

Cheluțu s-a stins chiar pe 1 iunie, în ziua în care împlinea 10 ani. Pentru Dorian Popa a fost o lovitură pe care încă încearcă să o ducă.

Artistul l-a înmormântat în curtea casei, iar lângă locul în care se odihnește a plantat o magnolie. Câteva zile mai târziu, când a mers să o vadă, a observat ceva care l-a făcut să se oprească în loc.
Magnolia începuse deja să înflorească, iar Dorian a spus că a simțit imediat că este un semn de la Cheluțu.

„M-am afundat în munca în grădină ca să terminăm curtea băiatului meu și astăzi, când am venit lângă magnolie, ia uitați ce am văzut! De la zi la zi! Să vedeți ce floare frumoasă se face asta. Vreau să am curtea gata pentru băiatul meu în cel mai scurt timp”, a spus vloggerul pe Instagram.

Pentru fani, Cheluțu nu a fost doar un câine, ci un adevărat fenomen. Aproape toată România a cântat măcar o dată în viață melodia „Înoată Cheluțu”. Într-o perioadă, magnificul Cheluțu a cucerit mai multe femei decât Dorian Popa.

VEZI ȘI: Dorian Popa, devastat după moartea lui Cheluțu. Câinele său a murit chiar de ziua lui

Dorian Popa se desparte de Chelutzu. Artistul a dezvăluit unde va fi înmormântat câinele

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