Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam Popa”

Dorian Popa s-a despărțit de fosta sa iubită, Babs, în urmă cu doi ani, însă nu a rămas singur prea mult timp. Artistul și vloggerul trăiește de un an o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea, iar relația pare să fi trecut la un nou nivel. Imaginile publicate pe rețelele de socializare i-au dus pe fani cu gândul că ar fi avut loc și o cerere în căsătorie!

Vara aceasta, Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Andreea, când i-a oferit un inel spectaculos, dar a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește detaliile vieții sale private. Ei nu au dat detalii despre nuntă sau despre alte planuri de viitor împreună.

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit?!

Recent, cei cei doi au plecat într-o vacanță superbă împreună în Maldive, la puțin timp după ce influencerul a petrecut câteva zile în Statele Unite ale Americii. Ei au stârnit curiozitatea urmăritorilot după ce au publicat mai multe fotografii și videoclipuri, unde Andreea apare într-o ținută albă, cu o coroniță din flori și un lanț elegant cu diamante. Detaliile elegante au contribuit la ideea unui moment deosebit și intim. Bijuteria pe care o poartă tânăra la gâr la gât poate fi cadou de nuntă sau de aniversare, împlinind un an de relație.

Mai mult, într-un clip postat de Dorian Popa, acesta deschide o sticlă de șampanie, lăsând impresia că are un motiv de sărbătoare important. Gesturile și cuvintele vloggerului au alimentat și mai mult zvonurile deja existente. Dorian Popa și-a alintat partenera cu apelativul „madam Popa”, ceea ce i-a făcut pe fanii lor să creadă că cei doi s-au căsătorit în mod secret, departe de ochii tuturor.

Până în prezent, niciunul dintre cei doi nu au confirmat că nunta ar fi avut loc. Dorian Popa preferă să fie discret în ceea ce privește viața personală și nu a oferit detalii despre evenimentul special.

CITEȘTE ȘI: Marcel Pavel, ironii la adresa lui Dorian Popa. L-a considerat „umflat cu pompa”

Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat pe nerăsuflate, în fața supermarketului!