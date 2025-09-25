Acasă » Știri » Drama NEȘTIUTĂ a lui Emil Rengle de la Asia Express 2025. A avut un frate care a murit

Drama NEȘTIUTĂ a lui Emil Rengle de la Asia Express 2025. A avut un frate care a murit

Emil Rengle, detalii importante la Asia Express / FOTO: Instagram

Emil Rengle a făcut mai multe dezvăluiri emoționante în timpul competiției Asia Express, povestind despre momente personale dificile și despre latura sa spirituală. Alături de colegul său de echipă, Alejandro, dansatorul trăiește momente inedite care îl scot din zona de confort. În cursa pentru ultima șansă, acesta a făcut dezvăluiri neașteptate despre familia sa.

Asia Express nu este doar o competiție de anduranță fizică, ci și o călătorie emoțională, plină de experiențe neașteptate care îi scot pe concurenți din zona de confort. Emil Rengle și partenerul său de echipă, Alejandro, au trăit recent unul dintre cele mai intense momente de până acum, în cursa pentru ultima șansă.

Echipele au fost nevoite să parcurgă o probă într-un cimitir, loc în care, spre surprinderea lor, trăiesc aproximativ 8.000 de familii. Pentru dansator, acest moment a avut o încărcătură aparte, trezind amintiri dureroase legate de propria familie și despre fratele său decedat.

„Pentru mine, a fost dureros să aud (n.r. atunci când concurenții au povestit că au fost într-un cimitir unde trăiesc 8.000 de familii), pentru că am avut un frate care a murit. Nu știu, pur și simplu m-am gândit la el. Sunt rare momentele în care mă conectez la energia lui și, nu știu, m-a conectat la mama și fratele meu care nu mai sunt și am acceptat”, a declarat Emil Rengle, la Asia Express.

FOTO: Instagram

Ce meserie ar fi avut Emil Rengle dacă nu era dansator

Cariera lui Emil Rengle a început încă din copilărie, când mama lui l-a dus pentru prima dată la cursuri de dans. De atunci, și-a construit un drum solid în lumea artistică, ajungând să fie recunoscut pe plan național și internațional. Totuși, puțini știu că, la un moment dat, a cochetat cu ideea de a alege o carieră complet diferită.

„Da, dacă nu aș fi fost dansator, aș fi devenit preot. Știu că sună ciudat, dar este o altă latură a mea, asta foarte spirituală și mereu am fost fascinat. Încă de mic, m-au introdus părinții în tot ce înseamnă credință și cred că dacă nu aș fi avut latura asta artistică dezvoltată, aș fi mers în zona aceea”, a declarat el în urmă cu ceva timp.

„De ce dai în mine?” Scene tulburătoare la Asia Express, de la Antena 1

