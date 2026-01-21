După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului se va dizolva din data de 6 februarie 2026. Astfel, nu doar Măruță o să fie pus pe liber, ci și mare parte din echipa show-ului. Printre aceștia se numără și Ioana Ginghină. Cum a primit vedeta vestea?

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV

Vestea că emisiunea La Măruță se încheie s-a răspândit rapid și a făcut vâlvă. Anunțul a surprins pe toată lumea, mai ales pe cei care fac parte din echipa emisiunii. Ioana Ginghină, și ea parte din echipa showului, a mărturisit că după ce anunțul a fost făcut situația a fost „funebră” în culise. Potrivit acesteia, personalul a fost foarte trist, iar mulți abia și-au putut stăpâni lacrimile.

În ultimii doi ani, Ioana Ginghină a făcut și ea parte din echipa emisiunii La Măruță. Aceasta avea o rubrică specială, în fiecare marți. Vestea că a rămas fără job-ul de la Pro TV nu a picat prea bine nici pentru ea, mai ales că se simțea foarte bine în cadrul echipei.

„A fost foarte greu. Eu mă număr printre cei nou-veniți, dar făceam și eu doi ani acum, în aprilie. Echipa de acolo este atât de caldă și de frumoasă și mă simțeam așa de bine. Atât de bine mă simțeam, mi-am dat seama acum vreo două luni, înainte de vacanță, încât eram ca acasă, adică nici nu mai simțeam nevoia aia de… cum să zic, că sună ciudat, de salut, da? Mă duceam acolo, veneam cu hainele cu care trebuia să mă schimb, intram, «hai, care, unde, cine, cine vine cu mine jos să mă machiez?». Mă simțeam ca acasă, nu era pentru mine un job. O să fie foarte greu, cumva când mă suna lumea și mă întreba: «Ce faci marți?», spuneam: «Sunt la Măruță». Dar, na, sunt sigură că drumurile o să ni se mai întâlnească, pentru că pe mulți de acolo îi știam de la seriale și n-are cum să se fi terminat povestea cu oamenii de acolo. Marți n-a fost o zi… În spate, în platou, nu era toată lumea fericită. Adică erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor. Părerea mea e că nici n-am mai fost eu. Ei ziceau: «Bă, să nu se vadă!». Dar era foarte greu, foarte greu”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit viva.ro.

