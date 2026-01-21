Acasă » Știri » După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”

După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 08:04
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului se va dizolva din data de 6 februarie 2026. Astfel, nu doar Măruță o să fie pus pe liber, ci și mare parte din echipa show-ului. Printre aceștia se numără și Ioana Ginghină. Cum a primit vedeta vestea?

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV

Vestea că emisiunea La Măruță se încheie s-a răspândit rapid și a făcut vâlvă. Anunțul a surprins pe toată lumea, mai ales pe cei care fac parte din echipa emisiunii. Ioana Ginghină, și ea parte din echipa showului, a mărturisit că după ce anunțul a fost făcut situația a fost „funebră” în culise. Potrivit acesteia, personalul a fost foarte trist, iar mulți abia și-au putut stăpâni lacrimile.

După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV /Foto: Captură video

În ultimii doi ani, Ioana Ginghină a făcut și ea parte din echipa emisiunii La Măruță. Aceasta avea o rubrică specială, în fiecare marți. Vestea că a rămas fără job-ul de la Pro TV nu a picat prea bine nici pentru ea, mai ales că se simțea foarte bine în cadrul echipei.

„A fost foarte greu. Eu mă număr printre cei nou-veniți, dar făceam și eu doi ani acum, în aprilie. Echipa de acolo este atât de caldă și de frumoasă și mă simțeam așa de bine. Atât de bine mă simțeam, mi-am dat seama acum vreo două luni, înainte de vacanță, încât eram ca acasă, adică nici nu mai simțeam nevoia aia de… cum să zic, că sună ciudat, de salut, da?

Mă duceam acolo, veneam cu hainele cu care trebuia să mă schimb, intram, «hai, care, unde, cine, cine vine cu mine jos să mă machiez?». Mă simțeam ca acasă, nu era pentru mine un job. O să fie foarte greu, cumva când mă suna lumea și mă întreba: «Ce faci marți?», spuneam: «Sunt la Măruță». Dar, na, sunt sigură că drumurile o să ni se mai întâlnească, pentru că pe mulți de acolo îi știam de la seriale și n-are cum să se fi terminat povestea cu oamenii de acolo.

Marți n-a fost o zi… În spate, în platou, nu era toată lumea fericită. Adică erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor. Părerea mea e că nici n-am mai fost eu. Ei ziceau: «Bă, să nu se vadă!». Dar era foarte greu, foarte greu”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit viva.ro.

Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol

Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții
Știri
Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții
Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat azi-noapte la Desafio de la Pro TV
Știri
Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat azi-noapte la…
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt
Gandul.ro
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu...
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
Digi24
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt
Gandul.ro
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții
Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica 3 chipuri umane în această fotografie
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica 3 chipuri umane în această fotografie
Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat ...
Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat azi-noapte la Desafio de la Pro TV
Stînca ce prăvălește Locomotiva Rapidului peste apărările adverse
Stînca ce prăvălește Locomotiva Rapidului peste apărările adverse
Știi de ce Mickey Mouse avea mănuși albe? Adevărul spus chiar de Walt Disney
Știi de ce Mickey Mouse avea mănuși albe? Adevărul spus chiar de Walt Disney
Pamela Anderson regretă relația rece cu Tommy Lee: „Mi-ar fi plăcut să rămânem mai apropiați”
Pamela Anderson regretă relația rece cu Tommy Lee: „Mi-ar fi plăcut să rămânem mai apropiați”
Vezi toate știrile
×