După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! Vrea să scape definitiv de urmele trecutului: “O bag unde îi place ei, în întuneric”

De: Ana Maria Păsat 07/09/2025 | 23:40
Cătălin Bordea a divorțat de Livia Eftimie de mai bine de doi ani, după ce fosta soție l-a înșelat cu cel mai bun prieten al lui. Nu mai are numărul ei de telefon, pentru că i l-a șters Cheloo, evident, cu acordul lui. Și nu s-au mai întâlnit nici măcar întâmplător de atunci. Surpriză însă. Prezentatorul noii emisiuni a Antenei 1, The Ticket, mai are și acum o amintire de la fosta parteneră, pe care o poartă cu el zi și noapte! CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cătălin Bordea și-a vindecat rănile trecutului, după ce fosta soție a plecat inițial de acasă, iar ulterior, el avea să afle că l-a înșelat cu Spike, care-i fusese cavaler de onoare la nuntă. Prezentatorul Antenei 1a evitat orice fel de contact cu ei și i-a luat fostei partenere mașina pe care i-o lăsase și la care îi mai plătea și ratele.

Cătălin Bordea e plin de tatuaje

Cătălin Bordea are și acum tatuaj cu numele fostei soții!

Chiar dacă a șters cât a putut urmele unui trecut ce l-a făcut să sufere, comediantul mai poartă cu el, zi și noapte, o amintire ce datează din timpul căsniciei sale de 11 ani. Mai precis, un tatuaj cu numele Liviei!

„Am un tatuaj cu nihil sine Livia (n.r. nimic fără Livia). Eu când sunt prost mă duc adânc. Tatuajele au încăpățânarea de a rămâne”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cum vrea să scape de tatuaj

Fostul jurat de la iUmor intenționează însă să scape cât mai repede de el:

„Dar îl voi acoperi în curând. Cu mult negru. Funingine cum rămâne pe horn după ce dai foc, o bag unde îi place ei, în întuneric. Dacă aprinde lumina poate nu se mai împiedică de oricine”.

Acesta nu ia în calcul sub nicio formă să mai aibă o altă iubită cu numele de Livia, pentru ca tatuajul cu pricina să mai aibă o justificare:

„Nu prea sunt bune. Le pierzi ușor, ca brichetele Zippo”.

Deși a mai avut câteva relații după divorțul de Livia, Bordea spune că niciuna dintre fostele iubite n-au părut deranjate de tatuajul respectiv.

„Din moment ce nu au zis nimic, înseamnă că nu le-a păsat”, a adăugat acesa.

„Mă întrista totalul”

Cătălin Bordea este una dintre cele mai tatuate vedete, dar și fosta soție îi face concurență. Livia Eftimie a moștenit această pasiune chiar de la comediant. Prezentatorul Antenei 1 nu ne-a ascuns faptul că toate tatuajele fostei soții sunt făcute doar în timpul relației pe care au avut-o:

„Păi aveam bani. Tatuajele făcute bine costă. Nu mai știu suma, că mă întrista totalul”.

Livia a avut și ea tatuată litera C. Dar, ne spune Cătălin, aceasta putea fi transformată în orice:

„Tatuajele și bărbații le-a ales singură. Și-a făcut parcă un C. Care poate fi transformat în orice”.

