Ea este Anamaria, tânăra de 18 ani care a dispărut împreună cu bebelușul ei. Apelul disperat al familiei

Este alertă de dispariție în Bihor. Anamaria, tânără de 18 ani, și bebelușul ei sunt de negăsit. Atât poliția, cât și familia fetei cer ajutorul comunității și fac un apel către populație. Orice informație poate fi de folos și ar putea duce la găsirea mamei și a bebelușului ei în vârstă de 11 luni.

Anamaria Ioana Radiș a plecat de acasă (din Cociuba Mare) în urmă cu 3 zile, pe data de 25 noiembrie, și de atunci nimeni nu mai știe nimic despre ea. În momentul dispariției, tânăra de 18 ani era împreună cu fiul ei, un bebeluș de 11 luni, pe nume Cristian George Trif.

Anamaria și bebelușul ei sunt de negăsit

O zi mai târziu, pe data de 26 noiembrie, membrii familiei tinerei au cerut ajutorul autorităților de la Secția nr.8 de Poliție Rurală Tinca și fac un apel disperat către toți cei care cred că pot ajuta la identificarea fetei.

În speranța că vor fi găsiți teferi și nevătămați, polițiștii bihoreni au transmis semnalmentele tinerei. Cei care dețin informații despre cei doi sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

”Tânăra nu mai este de găsit de trei zile, iar familia a cerut ajutorul Poliției. Ea se numește Anamaria Ioana Radiș și are o înălțime de aproximativ 1,65 cm, greutate aproximativ 50 kg, constituție atletică, față ovală, ochi căprui și părul roșcat. Nu se știe momentan cu ce era îmbrăcată în ziua dispariției. Persoanele care au informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să sune la 112”, se arată în informațiile transmise de oamenii legii.

