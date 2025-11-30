Acasă » Altceva Podcast » Ea este Anamaria, tânăra de 18 ani care a dispărut împreună cu bebelușul ei. Apelul disperat al familiei

Ea este Anamaria, tânăra de 18 ani care a dispărut împreună cu bebelușul ei. Apelul disperat al familiei

De: Irina Vlad 30/11/2025 | 21:04
Ea este Anamaria, tânăra de 18 ani care a dispărut împreună cu bebelușul ei. Apelul disperat al familiei
Anamaria și bebelușul ei sunt de negăsit de 3 zile/ sursă foto: social media

Este alertă de dispariție în Bihor. Anamaria, tânără de 18 ani, și bebelușul ei sunt de negăsit. Atât poliția, cât și familia fetei cer ajutorul comunității și fac un apel către populație. Orice informație poate fi de folos și ar putea duce la găsirea mamei și a bebelușului ei în vârstă de 11 luni. 

Anamaria Ioana Radiș a plecat de acasă (din Cociuba Mare) în urmă cu 3 zile, pe data de 25 noiembrie, și de atunci nimeni nu mai știe nimic despre ea. În momentul dispariției, tânăra de 18 ani era împreună cu fiul ei, un bebeluș de 11 luni, pe nume Cristian George Trif.

Anamaria și bebelușul ei sunt de negăsit

O zi mai târziu, pe data de 26 noiembrie, membrii familiei tinerei au cerut ajutorul autorităților de la Secția nr.8 de Poliție Rurală Tinca și fac un apel disperat către toți cei care cred că pot ajuta la identificarea fetei.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În speranța că vor fi găsiți teferi și nevătămați, polițiștii bihoreni au transmis semnalmentele tinerei. Cei care dețin informații despre cei doi sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

”Tânăra nu mai este de găsit de trei zile, iar familia a cerut ajutorul Poliției. Ea se numește Anamaria Ioana Radiș și are o înălțime de aproximativ 1,65  cm, greutate aproximativ 50 kg, constituție atletică, față ovală, ochi căprui și părul roșcat.

Nu se știe momentan cu ce era îmbrăcată în ziua dispariției. Persoanele care au informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să sune la 112”, se arată în informațiile transmise de oamenii legii.

Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”

Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș

Tags:
Iți recomandăm
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Știri
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Exclusiv
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
Digi24
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini
Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește ...
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft
Grav accident la Azuga, soldat cu 8 răniți! Un tânăr de 23 de ani, în stare gravă
Grav accident la Azuga, soldat cu 8 răniți! Un tânăr de 23 de ani, în stare gravă
Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri ...
Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri piperate
Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat
Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile
×