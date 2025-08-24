El este Gheorghe Zavate, bărbatul ucis de soție. Valerica l-a înjunghiat mortal după o ceartă aprigă

Valerica Zavate este femeia care și-a înjunghiat soțul cu două lovituri de cuțit. Cei doi au început să se certe brusc, iar conflictul dintre ei s-a transformat într-o nenorocire. Soții urmau să pregătească să organizeze parastasul de 7 ani al răposatei mamei victimei.

Crima a avut loc vineri noapte, 22 august, în satul Fundeanu, comuna Drăgușeni, județul Galați. Cei doi soți se pregăteau să organizeze parastasul mamei victimei. Pe fondul unui conflict spontan, Valerica Zavate – în vârstă de 53 de ani – a luat un cuțit de bucătărie și și-a înjunghiat soțul de mai multe ori în zona pieptului, una dintre lovituri fiind direct în inimă.

Crimă înainte de parastas: soția și-a înjunghiat soțul cu un cuțit de bucătărie

La fața locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. Salvatorii au încercat să îl resusciteze pe Gheorghe Zavate, apoi a fost transportat la Spitalul din Târgu Bujor. La scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală, victima și-a dat ultima suflare.

„Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeaşi seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soţia sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător”, a transmis IPJ Galați printr-un comunicat citat de Observator.

Vecinii celor doi soți susțin că auzeau des certuri și conflicte între ei, însă nimeni nu se aștepta la gestul necugetat al femeii. Valerica și soțul ei erau singuri acasă când s-a produs nenorocirea, dar sora bărbatului era în vecinătatea locuinței lor. Aceasta ar fi auzit zgomote, iar în momentul în care a intrat în casă și-a găsit fratele într-o baltă de sânge. Cei care o cunosc pe femeie susține că – de când venise din Italia, acolo unde lucra de câțiva ani- era schimbată și nu ar mai fi vrut să revină în țară, dar soțul ei ar fi făcut mai multe presiuni încă de anul trecut.

Valerica Zavate a fost reținută, iar cercetările sunt continuate de un procuror criminalist, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate împrejurimile în care s-a produs crima.

