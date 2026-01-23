Acasă » Știri » Eleganță regală marca Valentino Garavani. Cele trei prințese care au purtat rochii de mireasă semnate de celebrul designer

Eleganță regală marca Valentino Garavani. Cele trei prințese care au purtat rochii de mireasă semnate de celebrul designer

De: Diana Cernea 24/01/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Dispariția legendarului creator italian Valentino Garavani, la vârsta de 93 de ani, readuce în prim-plan una dintre cele mai rafinate moșteniri ale sale: rochiile de mireasă create pentru capete încoronate ale Europei. Așa cum a relatat și Vanity Fair, trei prințese au avut privilegiul rar de a păși spre altar purtând creații desenate chiar de „împăratul modei”: Marie-Chantal a Greciei, Máxima a Țărilor de Jos și Madeleine a Suediei.

Valentino și fascinația pentru miresele regale

De-a lungul carierei sale, Valentino Garavani a îmbrăcat unele dintre cele mai strălucitoare femei ale secolului XX, de la Elizabeth Taylor la Julia Roberts. Totuși, pentru publicul larg și pentru istoria modei, creațiile sale pentru mirese regale au căpătat un statut aproape mitic. Aceste rochii nu au fost simple piese vestimentare, ci declarații de eleganță atemporală, construite cu o minuțiozitate aproape ceremonială.

Marie-Chantal a Greciei, prima rochie regală

Prima comandă regală a lui Valentino datează din 1995, când Marie-Chantal Miller, moștenitoarea americano-britanică, s-a căsătorit cu prințul moștenitor Paul al Greciei. Rochia, estimată la aproximativ 225.000 de dolari, a necesitat patru luni de muncă și implicarea a 25 de artizani. Confecționată din mătase ivoire, cu guler și mâneci lungi, creația era decorată cu perle și aplicații florale și se deschidea în față asemenea petalelor unei lalele. Trena de 4,5 metri din dantelă Chantilly a fost atât de impresionantă încât însăși regina Elisabeta a II-a a aranjat-o înainte de intrarea în catedrală, pentru ca imaginea să fie perfectă.

Madeleine a Suediei și rochia ca într-un basm

Pentru Madeleine a Suediei, Valentino a insistat personal să creeze rochia de mireasă. Procesul a fost presărat cu episoade aproape cinematografice, de la cățeii creatorului care se așezau pe mătasea de organza în timpul probelor, până la ajustările de ultim moment, după ce prințesa a slăbit înainte de nuntă. Rochia, cu corsaj mulat, mâneci scurte, fustă amplă și trenă de patru metri, a fost completată de un diadem modern, transformând apariția într-un adevărat moment de poveste.

Máxima a Țărilor de Jos și eleganța fără vârstă

Rochia purtată de Máxima a Țărilor de Jos la nunta sa din 2002 cu Willem-Alexander a fost o lecție de rafinament clasic. Creată din mătase mikado, cu decolteu tip capotă, mâneci trei sferturi și o trenă de cinci metri, ținuta a demonstrat măiestria lui Valentino în echilibrul dintre simplitate și fast. Designul a fost atât de reușit încât a fost comparat ulterior cu rochia purtată de Meghan Markle în 2018, confirmând caracterul său atemporal.

O moștenire cusută în istorie

Valentino Garavani spunea despre miresele sale regale că nu a făcut „niciodată un pas greșit”. Privind în urmă, aceste rochii confirmă nu doar talentul său excepțional, ci și capacitatea de a înțelege simbolismul profund al unui moment regal. Ele rămân, astăzi, repere ale eleganței absolute și o parte esențială a istoriei modei europene.

