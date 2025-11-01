Acasă » Știri » Elena Udrea, prima vacanță alături de fiica ei. Unde a dus-o pe Eva: „Dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu”

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 13:12
Elena Udrea trăiește momente magice alături de fiica sa, după eliberarea din închisoare. Aceasta a bifat și prima vacanță în afara țării împreună cu Eva Maria. Fostul ministru al turismului a împărtășit cu fanii ei o fotografie de la Roma, acolo unde se distrează de minune alături de cea mai dragă persoană din viața sa.

Elena Udrea a plecat împreuna cu fiica sa, Eva Maria, într-o vacanța la Roma. Aceasta reprezintă, de fapt, prima lor escapadă după ce fostul ministru al turismului a fost eliberat din închisoare. Cele două s-au fotografiat fericite în fața celebrelor obiective turistice, iar imaginile pe care Elena Udrea le-a postat în mediul online au fost însoțite de un mesaj emoționat.

Elena Udrea a precizat că se simte extrem de recunoscătoare pentru timpul de calitate pe care îl petrece alături de fiica sa și pentru oportunitatea de a-i arăta frumusețile Italiei. Mai mult decât atât, cele două s-au fotografiat în fața celebrei Fontana di Trevi, locul unde se presupune că se îndeplinesc cele mai mari dorințe.

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Sursă foto: Facebook

Timpul petrecut departe de familie a lăsat urme vizibile asupra relației dintre Elena Udrea și fiica sa. Deși astăzi se bucură de prezența mamei sale, Eva Maria a trecut printr-o perioadă extrem de grea atunci când cea care i-a dat viață se afla în spatele gratiilor. În toți acești ani, fetița a trăit cu gândul că, într-o zi, mama ei se va întoarce acasă, însă din cauza amânărilor și situațiilor neprevăzute, micuța era din ce în ce mai dezamăgită.

”Cumva, ea presupunea că voi veni. De foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut, și nu se întâmpla. În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea, folosește ocaziile în care noi spunem povești pentru ca ea să îmi spună lucruri pe care nu mi le spune direct, din perspectiva unei povești despre altcineva.

Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise. Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în orele acelea până a ajuns acasă”, a declarat Elena Udrea în urma cu ceva timp.

