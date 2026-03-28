Acasă » Știri » Știri externe » Este presiunea constantă o idee bună în educație? Cum influențează modestia viitorul copiilor

Este presiunea constantă o idee bună în educație? Cum influențează modestia viitorul copiilor

De: Daniel Matei 28/03/2026 | 07:10
Este presiunea constantă o idee bună în educație? Cum influențează modestia viitorul copiilor
Mulți părinți consideră că este benefic să își crească copiii într-un stil competitiv și să nu îi încurajeze pe aceștia să fie mai cumpătați atunci când au un succes, dar există voci care arată că, de multe ori, tocmai copiii care nu sunt crescuți într-o competiție continuă sunt cei care au succes mai mare la vârstă adultă.

Potrivit geediting.com, părinții care nu își cresc copiii sub presiunea constantă a succesului vizibil, ci pun accent pe valori precum modestia, respectul și dezvoltarea interioară, contribuie la formarea unor adulți mai echilibrați și mai rezilienți.

Copiii crescuți în astfel de medii nu sunt definiți de realizările lor exterioare, ci învață să își construiască o încredere autentică, bazată pe cine sunt, nu pe cum sunt percepuți. Această diferență devine esențială la maturitate, când acești indivizi se dovedesc mai puțin vulnerabili la eșecuri sau critici și mai capabili să își gestioneze emoțiile. În loc să caute validare constantă din exterior, ei dezvoltă o motivație internă stabilă, care îi ajută să persevereze chiar și în lipsa recompenselor imediate.

Copiii crescuți mai puțin competitiv ajung să fie mai empatici

Potrivit sursei, acești copii tind să aibă o inteligență emoțională mai ridicată. Ei sunt mai empatici, mai buni ascultători și mai capabili să construiască relații sănătoase, deoarece nu au fost crescuți într-un climat dominat de comparații și competiție. În schimb, mediile în care accentul cade exclusiv pe performanță pot genera anxietate, perfecționism și o teamă constantă de eșec, afectând atât stima de sine, cât și relațiile interpersonale.

Un alt avantaj important este flexibilitatea psihologică. Adulții care provin din familii modeste din punct de vedere al atitudinii față de succes sunt mai deschiși la învățare, mai dispuși să accepte greșelile și mai adaptați la schimbare. Ei nu percep eșecul ca pe o amenințare la identitatea lor, ci ca pe o oportunitate de creștere.

În concluzie, succesul autentic și durabil nu este rezultatul unei presiuni constante, ci al unui mediu echilibrat, în care copilul este susținut să se dezvolte natural. Modestia, echilibrul și accentul pus pe valori interioare pot avea un impact mai profund și mai benefic decât orice strategie de parenting centrată exclusiv pe performanță.

