„Eu nu mai pot…” Mesajul sfâșietor al iubitului româncei ucise pe bicicletă în Italia

Un mesaj profund emoționant publicat de Andrea Calandra, partenerul Mirelei Nicoleta Rusu, a dezvăluit durerea uriașă rămasă în urma tragediei în care femeia și-a pierdut viața în timp ce se afla pe bicicletă. Bărbatul se afla lângă ea în momentul impactului și a ajuns la spital în stare de șoc.

Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a murit duminică, 21 iunie 2026, în apropiere de Monreale, lângă Palermo, după ce un autoturism a pătruns pe contrasens în timpul unei depășiri și a lovit grupul de cicliști din care aceasta făcea parte.

„Eu nu mai pot…”

Fotografia Mirelei, distribuită pe rețelele sociale, a fost însoțită de mesajul sfâșietor al lui Andrea Calandra, care a rememorat prima lor întâlnire, pasiunea comună pentru ciclism, planurile de viitor și golul lăsat în urmă de dispariția ei.

„Se spune că este nevoie de timp… dar nimic nu va mai fi la fel, viața mea nu va mai fi la fel și, probabil, nici nu va mai avea prea mult sens să o trăiesc. Îmi amintesc încă prima dată când te-am întâlnit, erai atât de frumoasă, atât de luminoasă și plină de viață. Pasiunea împărtășită, visurile noastre și proiectele împreună… apoi un impact puternic, unul dintre acelea pe care cu greu ajungi să le crezi, iar tu, iubirea mea, ne-ai părăsit atât de devreme, lăsând un gol de neacoperit… mă uit la fotografii, la amintiri, și pare că trăiesc ceva ireal. Prea multă durere, una dintre acelea care îți strâng tare pieptul, până îți taie respirația; nu mai sunt lacrimi, nici voce… doar tăcere, acea tăcere asurzitoare care te distruge pe dinăuntru. Trec minutele, orele, dar de fiecare dată când închid ochii te văd acolo… atât de fragilă și lipsită de apărare. Trebuia să fiu eu acolo, nu tu. Dă-le putere surorilor/fraților tăi și părinților tăi să continue. Eu nu mai pot… sunt sigur că ne vom revedea. Drum bun, iubirea mea.” a scris el.

Primele informații din anchetă arată că șoferul unui Fiat 500X, Giuseppe Lucia, în vârstă de 38 de ani, ar fi depășit trei vehicule pe un sector cu linie continuă, intrând pe sensul opus și lovind cicliștii care se deplasau spre Palermo. Mirela a murit pe loc, iar un alt ciclist a fost transportat la spital în cod galben, fără ca viața să îi fie pusă în pericol. Două persoane care au supraviețuit au relatat autorităților dinamica accidentului.

Cazul este investigat de Poliția Locală, carabinieri și procurorii din Palermo. Șoferul este acuzat de omor rutier. Testul pentru alcool a fost negativ, iar rezultatele analizelor toxicologice sunt în curs de finalizare.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Mirela distribuise un mesaj despre siguranța cicliștilor, în urma morții unui adolescent de 14 ani. Cuvintele ei au devenit cu atât mai apăsătoare după accident:

„Când treceți pe lângă noi, adesea atingându-ne la limită, trebuie să știți că noi nu avem caroserie sau airbag. (…) Eu, ca și alți bicicliști, vrem doar să ne întoarcem acasă, la fel ca voi.”

Marți, 23 iunie, comunitatea cicliștilor din Palermo i-a adus un ultim omagiu. La ora 18:00 a avut loc o slujbă ortodoxă la Biserica de pe via San Vito 2, iar în jurul orei 20:00 un grup numeros de bicicliști a însoțit mașina funerară până la Portul Palermo. Traseul a inclus via Mura di San Vito, piazza Verdi, via Cavour și via Francesco Crispi. Voluntarii MTBEARS Palermo și Poliția Locală au asigurat supravegherea intersecțiilor.

Familia Mirelei se pregătește acum de repatrierea trupului neînsuflețit în România, unde înmormântarea va avea loc sâmbătă. Pentru acoperirea costurilor de repatriere, documente, sicriu, servicii funerare și deplasările urgente ale familiei a fost lansată o strângere de fonduri pe platforma GoFundMe. Organizatoarea, Andreea Băsescu, a precizat că toate donațiile vor ajunge integral la familie.

Moartea Mirelei Nicoleta Rusu a provocat durere și revoltă în rândul comunității cicliste. Printre mesajele publicate după tragedie se numără:

„Un ciclist nu moare niciodată, pur și simplu ajunge la cea mai înaltă cățărare pe care «Cineva» de acolo de sus i-o destinase.”

Un alt mesaj a subliniat felul în care Mirela rămâne în memoria celor apropiați:

„Va rămâne pentru totdeauna zâmbetul tău molipsitor… niciodată banal! Sufletul tău blând, altruist și generos va fi greu de uitat…”

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Federciclismo Sicilia a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe:

„Vrem să te amintim așa, Nicoleta. Cu zâmbetul tău molipsitor și luminos, așa cum molipsitoare era dragostea ta pentru bicicletă. Astăzi, încă un omor rutier, provocat din nou de un pirat al șoselelor, ne-a luat o viață. Toate acestea nu mai sunt acceptabile, nu mai sunt suportabile.”

Maurizio Pappalardo a transmis condoleanțe în numele echipei sale, afirmând că întreaga comunitate sportivă este alături de familie și de cei apropiați.

„Echipa Pappalardo

Tavana

GE.S.P.i. Din partea președintelui, a conducerii și a tuturor membrilor echipei, suntem alături de durerea provocată de dispariția prematură a tinerei cicliste Rusu Nicoleta Mirela. Din partea noastră și a tuturor membrilor, transmitem cele mai sincere condoleanțe. Ne pare foarte rău. Odihnească-se în pace.”

Dany Chifari a publicat un mesaj încărcat de durere, în care a vorbit despre frica rămasă după accident și despre respectul cerut pentru bicicliști:

„Draga și dulcea mea Rusu Nicoleta Mirela, de ieri, de când a venit vestea morții tale, nu fac decât să mă gândesc! Mă gândesc la cel care te-a ucis pe acel drum! Mă gândesc că nu te-a ucis doar pe tine, ci pe fiecare dintre noi! I-a ucis pe părinții tăi! L-a ucis pe companionul tău, Andrea Calandra. A ucis fiecare zâmbet de pe fețele noastre! Da, pentru că cine face așa ceva nu se gândește nici măcar o clipă la tot ce distruge! De mai multe ori, pe drum, și eu am riscat impactul, dar, din fericire, l-am evitat de fiecare dată! Astăzi nu îți ascund că mi-e frică să iau bicicleta care m-a purtat prin toată Sicilia; va fi nevoie de timp, poate, dar nu renunț la ea! Te vom purta cu noi mereu!”

Roberto Piano a scris, la rândul său:

„Este imposibil să accept că nu mai ești aici cu noi. Ieri, lumea a pierdut o persoană specială, iar durerea este cu adevărat prea mare ca să poată fi explicată. Vreau să te amintesc așa, cu zâmbetul tău și energia ta, care reușeau întotdeauna să lumineze totul. Te voi purta mereu cu mine. Sper să îți găsești pacea.”

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