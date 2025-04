Evacuarea bate la ușă pentru Mariana Moculescu, însă cineva i-a sărit în ajutor cu o sumă consistentă! ”Vreo trei luni o să mă ajute. Banii nu sunt de la Horia!”

Mariana Moculescu trăiește o adevărată telenovelă, cu emoții mari și zile de neliniște, având datorii la chirie care ar putea să o ducă la evacuare în orice moment. Deși a încercat să găsească o soluție, niciun avocat nu i-a oferit vreo speranță, iar proprietara garsonierei este hotărâtă să o dea afară. Într-o situație fără ieșire, Mariana se bazează pe ajutorul financiar venit de la un prieten al fostului soț, Horia Moculescu.

Problemele Marianei Moculescu continuă să o pună într-o situație extrem de complicată. În fiecare zi ea trăiește cu teama că ar putea fi evacuată din garsoniera în care locuiește, din cauza datoriilor acumulate la chirie. În ciuda încercărilor de a găsi o soluție financiară, Mariana nu a reușit să achite suma restantă, iar un avocat i-a spus că, în cele din urmă, va trebui să se mute.

În exclusivitate pentru CANCAN, fosta soție a lui Horia Moculescu a povestit cine a fost persoana care a ajutat-o recent cu bani.

,,Sunt foarte tristă, am vorbit cu un avocat vreo oră și jumătate despre situația mea cu casa. El mi-a zis că nu e nimic de făcut, chiar m-a întrebat de ce îmi e așa de greu să plec de acolo! Proprietara garsonierei nu m-a mai căutat, ea de acum acționează prin avocat. Ar fi trebuit pe undeva să reușesc să plec până acum în altă parte, dar parcă mă ține ceva aici, nu știu ce să mai zic! E și situația de așa natură, încât… Cât despre vreun ajutor… Horia Moculescu mi-a dat prin Nidia 200 de euro, bani care nu sunt de la el, sunt de la un prieten , o persoană care am înțeles că vreo trei luni o să mă ajute„, a declarat Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu a ajuns de urgență la spital

Și ca și cum toate aceste probleme nu ar fi fost destule, fosta soție a lui Horia Moculescu s-a văzut nevoită într-o seară să meargă de urgență la spital.

,,Eu mă trezesc cu niște dureri cumplite de cap, la ceafă. Eu am fost răcită rău, m-am speriat, am chemat ambulanța. M-au dus de urgență la Spitalul Victor Babeș. M-am simțit rău, de la inimă cred. Am intrat în panică. Au vrut să mă țină internată, mi-au luat sânge pentru analize… Nu am rămas, am ieșit pe semnătură din spital, dar încă nu m-am dus să iau rezultatul analizelor„, a spus Mariana Moculescu.

Problemele financiare ale fostei soții a lui Horia Moculescu sunt cam de la începutul anului, după ce ea s-a trezit datoare cu suma de 1.500 de euro la plata chiriei pentru garsoniera în care locuiește. Proprietara e decis să o execute silit, iar Mariana stă cu bagajele la ușă, putând fi evacuată în orice moment din casă.

