Ex-logodnicul lui Brigitte a dat-o pe față cu ”verișoara”!

După ce Florin Pastramă i-a “spart” relația, ex-logodnicul lui Brigitte și-a găsit alinarea în compania unei brunete, care arată amețitor. Cu toate că a susținut că nu și-ar fi refăcut viața sentimentală, de ceva vreme, Cornel Oană a dat-o pe față cu ”verișoara”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii și imagini savuroase. (CITEȘTE ȘI: FOSTUL ”IEPURAȘ” PLAYBOY ÎI CERE MILIONARULUI SĂ FACĂ TESTUL ADN)

Când s-a simțit trădat de femeia căreia i-a împărtășit iubirea, Cornel Oană a luat o decizie radicală și a rupt logodna cu Brigitte. Cu toate că nu-i ușor să treci peste o despărțire, Cornel Oană se pare că și-a revenit după ce a ”rupt-o” cu Brigitte, iar, în ultima perioadă, tânărul a fost văzut, în repetate rânduri, în compania unei brunete, cu care își petrece foarte mult timp.

Din câte se pare, relația dintre ex-ul lui Brigitte si focoasa brunetă ar fi cu totul alta decât de rudenie, așa cum insistent a susținut tânărul, în repetate rânduri. (NU RATA: ”VERIȘOARA” ÎI ȚINE DE URÂT FOSTULUI LOGODNIC AL LUI BRIGITTE!)

Cornel și “verișoara”, de nedespărțit!

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Cornel Oană într-un complex rezidențial din apropierea Capitalei, unde locuiește. După lăsarea întunericului, Cornel Oană și ”verișoara”, care purta o ținută extrem de mulată, s-au îndreptat spre sala de fitness din complex. Cu toate că se laudă că duce o viață sportivă, Cornel Oană n-a ezitat să tragă cu foc dintr-o țigară, în timp ce se îndrepta spre sala de sport.

La rândul ei, ”verișoara” lui Cornel nu poate trece neobservată pe stradă, datorită fizicului de invidiat. Din câte se pare, Cornel a nimerit extrem de ”bine” după ce Florin Pastramă i-a “spart” relația cu Brigitte. (VEZI ȘI: CELEBRUL MODEL A FOST JEFUIT ÎNTR-UN RESORT DE LUX DIN MYKONOS)

Ipostaze tandre cu ”verișoara”?!

Potrivit unor surse D.A.S categoria A, Cornel Oană și sexoasa ”verișoară” au fost văzuți în complexul rezidențial din apropierea Bucureștiului și în ipostaze tandre. Nu de puține ori, cei doi ar fi fost surprinși în timp ce se țineau de mână pe stradă. Ba, mai mult, ar fi fost zăriți și când s-ar fi sărutat în public. Și o altă coincidență remarcabilă: cei doi locuiesc în același complex rezidențial. (NU RATA: SEXY-ROXĂNICA A FĂCUT SENZAȚIE PE PLAJĂ CU ”NOUL” POSTERIOR)

Binecuvântați de pastor

În luna noiembrie a anului trecut, Brigitte și Cornel Oană își uneau destinele în fața lui Dumnezeu. Religia brunetei (penticostală) le-a permis să facă acest lucru sub forma unei binecuvântări, recunoscută ca o căsătorie. (VEZI ȘI: CUM ARATĂ CARMEN ȘERBAN DUPĂ OPERAȚII)

“Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, deoarece, în urmă cu o săptămână, noi suntem amândoi penticostali şi pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relaţie. În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relaţiei noastre, adică noi în faţa lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi.

Nu am dorit să facem acest pas şi să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântaţi în faţa lui Dumnezeu şi am primit această binecuvântare şi atunci am considerat că trebuie să purtăm şi acest semn (n.r. verighetele). Eu am fost plecată ieri după marfă la una dintre firmele mele şi, de comun acord, am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream şi pe care, în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc şi am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim şi să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, mărturisea, la vremea respectivă, Brigitte.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)