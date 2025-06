Fabuloasă reacția psiholoagei de la care Anna Lesko vrea daune morale, după scandalul cu Gabi Bădălău: ”Îi dădeam și un buchet de flori!”

Se cunosc bine, au fost chiar împreună în vacanță, dar acum au ajuns să se războiască în instanță. De 3 ani, Anna Lesko se judecă cu psiholoaga Alina Petre, dar și cu trustul Antena Group. Totul a plecat de la o emisiune TV mondenă. Artista s-a simțit calomniată de anumite afirmații care s-au făcut atunci despre ea și a cerut daune morale de 40.000 de euro. Instanța i-a dat doar parțial dreptate, iar Anna Lesko a făcut apel. CANCAN.RO are toate detaliile.

Anna Lesko se judecă de 3 ani cu trustul Antena Group, psiholoaga Alina Petre, prezentatoarea Nasrin Ameri, creatorul de modă Tudor Halațiu și o reporteră, într-un dosar de la Judecătoria Sector 1. Artista s-a adresat instanței după ce a fost subiect de discuție într-o emisiune mondenă. Deși tema principală a discuției au fost Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, cei din platou au făcut referire și la Anna Lesko.

S-a spus, printre altele, că Gabi Bădălău și-ar fi găsit alinarea în brațele Annei Lesko, deși avea o relație oficială cu Bianca Drăgușanu. Totodată, s-a vorbit despre faptul că Bădălău ar fi sprijinit-o financiar pe Anna Lesko.

Anna Lesko s-a simțit lezată de aceste afirmații, despre care a susținut că nu sunt adevărate. Ea a fost deranjată și de faptul că, în aceeași emisiune, Alina Petre a descris-o, printre altele, ca fiind „o bombă cu ceas”, „un pericol pentru orice relaţie” și ”un pericol pentru bărbaţii neînsuraţi”.

Cântăreața a considerat că prin aceste aprecieri i s-a adus un prejudiciu major imaginii ei de persoană publică. Prin urmare, și-a căutat dreptatea în instanță. Vedeta a cerut daune morale de 40.000 de euro. Legat de această poveste, Alina Petre spune că nu a făcut decât să comenteze niște articole din presă și că a și complimentat-o în emisiune pe Anna Lesko.

”Noi am dezbătut într-o emisiune la Antena Stars un articol apărut în presă. Personal, nu am zis nimic de Gabi Bădălău. Am spus că mi se pare normal să o placă toți bărbații, pentru că este o bombă sexy. Eu chiar o admir, am și lăudat-o. O și cunosc, pe timpuri, am și fost într-o vacanță împreună. Nu am nimic cu femeia, să facă fiecare ce vrea. Avem dreptul să dăm pe cine vrem în judecată. Mie mi-ar fi convenit să vorbească cineva de mine așa, îi dădeam și un buchet de flori. Probabil că a interpretat greșit”, a spus, pentru CANCAN.RO, Alina Petre.