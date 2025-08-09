Acasă » Exclusiv » „Favoriții” lui Vali Vijelie au devenit părinţii unui băieţel: “În sarcină, s-a întâmplat ceva…” Soțul “pofticios” s-a dezlănțuit!

„Favoriții” lui Vali Vijelie au devenit părinţii unui băieţel: “În sarcină, s-a întâmplat ceva…” Soțul “pofticios” s-a dezlănțuit!

De: Delina Filip 09/08/2025 | 15:47
Favoriții lui Vali Vijelie au devenit părinţii unui băieţel: “În sarcină, s-a întâmplat ceva…” Soțul “pofticios” s-a dezlănțuit!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Adina Popovici și soțul ei, Mihai Sicoe, sunt un cuplu de artiști din zona Ardealului care se bucură de un succes răsunător. Au evenimente și au colaborări interesante cu artiști de renume, printre care și Vali Vijelie. Când vine vorba de petreceri, reușesc să facă atmosferă și să aducă invitații pe ringul de dans, însă, de curând, au fost binecuvântați și pe plan personal. Traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, de când au devenit părinți. Iar cum o astfel de veste nu vine fără povești savuroase, Adina a povestit pentru CANCAN.RO cum au decurs ultimele luni, dar și cum se pregătește pentru un alt eveniment deosebit.

Un copil poate schimba viața cuiva la 180 de grade, dar Adina Popovici este o norocoasă la capitolul acesta. Soțul său, Mihai, este un tată model, care o ajută și o sprijină pe deplin.

Artista Adina Popovici a născut un băiețel
Artista Adina Popovici a născut un băiețel

După nașterea fiului lor, artistul a fost cel care s-a ocupat mai mult de bebeluș. Pe de altă parte, interpreta a dezvăluit și o întâmplare haioasă din timpul sarcinii.

Adina Popovici și Mihai Sicoe, botez fastuos pentru fiul lor

Adina a ales să nască la o clinică privată din Cluj, prin cezariană. Sarcina a fost una ușoară, însă în ultimele săptămâni, a resimțit oboseala și dificultățile care la vin la pachet cu ultimul trimestru de sarcină.

“Am născut prin cezariană. Nașterea fost o experiență bună pentru mine pentru că am ales o clinică privată din Cluj-Napoca, unde personalul a fost extrem de amabil și atent. M-au ajutat enorm în prima zi după operație, care mi s-a părut cea mai dificilă parte a întregii experiențe. Cu toate acestea, să dai viață este un miracol un sentiment unic, care merită orice efort din lume.

Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....

Am avut parte de o sarcină ușoară, pentru care sunt recunoscătoare. Am reușit să cânt la toate evenimentele până în jurul săptămânii 36. Adevărul e că în ultimele 2-3 săptămâni înainte de naștere am început să simt oboseala și greutatea din ce în ce mai intens, așa cum cred că se întâmplă cu fiecare mămică”, a declarat Adina Popovici pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește botezul, cei doi părinți vor organiza două evenimente, unul mai restrâns, iar anul viitor, o petrecere în toată regula, ca în Ardeal.

“Botezul fiului nostru va avea loc peste 6-7 săptămâni și va fi un eveniment restrâns, alături de familie și nași. Însă anul viitor plănuim o petrecere mare, cu peste 200 de invitați, cu mulți colegi artiști, ca să-l sărbătorim cum se cuvine și să-i oferim cea mai frumoasă petrecere”, a mai adăugat artista.

“Soțul meu a avut mai multe pofte decât mine”

Dacă multe mămici poftesc la tot felul de combinații bizare în timpul sarcinii, artista a fost destul de “cuminte” la capitolul pofte. În schimb, soțul ei a intrat în rolul de…”pofticiosul familiei”.

“În sarcină, s-a întâmplat ceva tare drăguț și haios: soțul meu a avut mai multe pofte decât mine! Eu am fost surprinzător de „cuminte” nu am avut pofte ieșite din comun și nici nu m-am trezit noaptea dorindu-mi ceva ce nu aveam deja în casă. Viața de părinte, mai ales la primul copil, nu e deloc ușoară. Învățăm zi de zi cum să ne îngrijim bebelușul, ce nevoi are și cum să ne adaptăm la noul ritm al familiei.

Adina Popovici și Mihai Sicoe au devenit părinți
Adina Popovici și Mihai Sicoe au devenit părinți

Am avut norocul să-l am alături pe soțul meu, care mi-a fost sprijin constant, atât în timpul sarcinii, cât și pe perioada spitalizării. A rămas în permanență cu mine în clinică, ca însoțitor, și a fost prezent în fiecare clipă. După naștere, el a fost cel care s-a ocupat mai mult de bebeluș, tocmai ca eu să am timp să mă refac și să-mi recapăt puterile. Perioada de după naștere e una de acomodare, plină de emoții și provocări, dar cu sprijinul potrivit, totul devine mai ușor”, a mai spus cântăreața.

Artista își dorește ca fiul ei să-i moștenească talentul

Născut în familie de artiști, fiul Adinei Popovici și al lui Mihai Sicoe va fi, cu siguranță, înconjurat de muzică, iar interpreta recunoaște că și-ar dori ca micuțul să le calce pe urme părinților săi. Cu toate acestea, nu va pune presiune pe el și va lăsa totul să decurgă firesc, pentru ca fiul ei să își descopere singur pasiunile.

“Ne-ar plăcea ca fiul nostru să cânte, să moștenească dragostea pentru muzică de la mami și tati și, de ce nu, să aibă o carieră frumoasă ca și a noastră. Totuși, nu vom insista , vrem ca el să-și descopere singur pasiunile.
Dacă va fi talentat și va vrea cu adevărat să studieze muzica, noi vom fi acolo, pregătiți să-l sprijinim din toată inima. Cu susținerea noastră și cu porțile pe care i le vom putea deschide, drumul lui va fi, cu siguranță, mai ușor”, a mai adăugat Adina Popovici.

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi a „divorţat” de Ancuţa, dar nu a rămas burlac! Musculosul a combinat o sexy brunetă după un an de tatonări

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate”
Exclusiv
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate”
Va fi scoasă la vânzare casa părintească a Loredanei Chivu!? Nu doar penthouse-ul de 500.000 € e în pericol: ex-iubitul îi pregătește o nouă lovitură
Exclusiv
Va fi scoasă la vânzare casa părintească a Loredanei Chivu!? Nu doar penthouse-ul de 500.000 € e în…
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și...
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Click.ro
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată
Digi24
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
kfetele.ro
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska...
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât...
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
Fanatik.ro
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat...
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital
Fanatik.ro
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la...
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea...
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine, nu mai primește vizite și nu mai răspunde la telefon. Detalii cutremurătoare!
Romania TV
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine,...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film...
Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii din Pipera
evz.ro
Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii...
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
Gandul.ro
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza...
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am față comercială
as.ro
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici
Fanatik.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei...
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului, de fapt
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici ...
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum ...
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit”
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit ...
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate”
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute ...
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat ...
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad
Vezi toate știrile
×