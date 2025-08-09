„Favoriții” lui Vali Vijelie au devenit părinţii unui băieţel: “În sarcină, s-a întâmplat ceva…” Soțul “pofticios” s-a dezlănțuit!

Adina Popovici și soțul ei, Mihai Sicoe, sunt un cuplu de artiști din zona Ardealului care se bucură de un succes răsunător. Au evenimente și au colaborări interesante cu artiști de renume, printre care și Vali Vijelie. Când vine vorba de petreceri, reușesc să facă atmosferă și să aducă invitații pe ringul de dans, însă, de curând, au fost binecuvântați și pe plan personal. Traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, de când au devenit părinți. Iar cum o astfel de veste nu vine fără povești savuroase, Adina a povestit pentru CANCAN.RO cum au decurs ultimele luni, dar și cum se pregătește pentru un alt eveniment deosebit.

Un copil poate schimba viața cuiva la 180 de grade, dar Adina Popovici este o norocoasă la capitolul acesta. Soțul său, Mihai, este un tată model, care o ajută și o sprijină pe deplin.

După nașterea fiului lor, artistul a fost cel care s-a ocupat mai mult de bebeluș. Pe de altă parte, interpreta a dezvăluit și o întâmplare haioasă din timpul sarcinii.

Adina Popovici și Mihai Sicoe, botez fastuos pentru fiul lor

Adina a ales să nască la o clinică privată din Cluj, prin cezariană. Sarcina a fost una ușoară, însă în ultimele săptămâni, a resimțit oboseala și dificultățile care la vin la pachet cu ultimul trimestru de sarcină.

“Am născut prin cezariană. Nașterea fost o experiență bună pentru mine pentru că am ales o clinică privată din Cluj-Napoca, unde personalul a fost extrem de amabil și atent. M-au ajutat enorm în prima zi după operație, care mi s-a părut cea mai dificilă parte a întregii experiențe. Cu toate acestea, să dai viață este un miracol un sentiment unic, care merită orice efort din lume.

Am avut parte de o sarcină ușoară, pentru care sunt recunoscătoare. Am reușit să cânt la toate evenimentele până în jurul săptămânii 36. Adevărul e că în ultimele 2-3 săptămâni înainte de naștere am început să simt oboseala și greutatea din ce în ce mai intens, așa cum cred că se întâmplă cu fiecare mămică”, a declarat Adina Popovici pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește botezul, cei doi părinți vor organiza două evenimente, unul mai restrâns, iar anul viitor, o petrecere în toată regula, ca în Ardeal.

“Botezul fiului nostru va avea loc peste 6-7 săptămâni și va fi un eveniment restrâns, alături de familie și nași. Însă anul viitor plănuim o petrecere mare, cu peste 200 de invitați, cu mulți colegi artiști, ca să-l sărbătorim cum se cuvine și să-i oferim cea mai frumoasă petrecere”, a mai adăugat artista.

“Soțul meu a avut mai multe pofte decât mine”

Dacă multe mămici poftesc la tot felul de combinații bizare în timpul sarcinii, artista a fost destul de “cuminte” la capitolul pofte. În schimb, soțul ei a intrat în rolul de…”pofticiosul familiei”.

“În sarcină, s-a întâmplat ceva tare drăguț și haios: soțul meu a avut mai multe pofte decât mine! Eu am fost surprinzător de „cuminte” nu am avut pofte ieșite din comun și nici nu m-am trezit noaptea dorindu-mi ceva ce nu aveam deja în casă. Viața de părinte, mai ales la primul copil, nu e deloc ușoară. Învățăm zi de zi cum să ne îngrijim bebelușul, ce nevoi are și cum să ne adaptăm la noul ritm al familiei.

Am avut norocul să-l am alături pe soțul meu, care mi-a fost sprijin constant, atât în timpul sarcinii, cât și pe perioada spitalizării. A rămas în permanență cu mine în clinică, ca însoțitor, și a fost prezent în fiecare clipă. După naștere, el a fost cel care s-a ocupat mai mult de bebeluș, tocmai ca eu să am timp să mă refac și să-mi recapăt puterile. Perioada de după naștere e una de acomodare, plină de emoții și provocări, dar cu sprijinul potrivit, totul devine mai ușor”, a mai spus cântăreața.

Artista își dorește ca fiul ei să-i moștenească talentul

Născut în familie de artiști, fiul Adinei Popovici și al lui Mihai Sicoe va fi, cu siguranță, înconjurat de muzică, iar interpreta recunoaște că și-ar dori ca micuțul să le calce pe urme părinților săi. Cu toate acestea, nu va pune presiune pe el și va lăsa totul să decurgă firesc, pentru ca fiul ei să își descopere singur pasiunile.

“Ne-ar plăcea ca fiul nostru să cânte, să moștenească dragostea pentru muzică de la mami și tati și, de ce nu, să aibă o carieră frumoasă ca și a noastră. Totuși, nu vom insista , vrem ca el să-și descopere singur pasiunile.

Dacă va fi talentat și va vrea cu adevărat să studieze muzica, noi vom fi acolo, pregătiți să-l sprijinim din toată inima. Cu susținerea noastră și cu porțile pe care i le vom putea deschide, drumul lui va fi, cu siguranță, mai ușor”, a mai adăugat Adina Popovici.

