FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 22:40
Sursă foto: Social Media

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în procesul pentru marca Steaua, respingând recursul depus de FCSB. Marți, 4 noiembrie 2025, clubul patronat de Gigi Becali nu mai are nicio cale de atac, iar decizia în această dispută a devenit definitivă. 

Astăzi, 4 noiembrie 2025, ÎCCJ a respins recursul clubului lui Gigi Becali din procesul pentru marcă, iar în prezent nu mai există nicio decizie în instanță împotriva CSA Steaua. Ce reacție a avut Florin Talpan, juristul „militarilor”, la aflarea acestei vești?

Tribunalul București urmează să stabilească un termen pentru reluarea procesului privind prejudiciul, care a fost blocat aproape 10 ani din cauza litigiului legat de anularea mărcilor.

„Am câștigat?! Super! S-a respins recursul, deci foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a reacționat Florin Talpan.

Există șanse mari ca Gigi Becali să piardă și acest proces, având în vedere că CSA Steaua a câștigat deja atât procesul pentru palmares, cât și cel pentru anularea mărcilor.

Instanța supremă a României a luat această hotărâre întrucât consideră cererea de recurs a FCSB ca fiind nefondată:

„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se arată în decizia ÎCCJ.

În urmă cu doar câteva luni, Gigi Becali și FCSB au pierdut definitiv procesul pentru palmaresul echipei istorice Steaua. Astfel, toate trofeele obținute de echipă între 1947 și 1998 revin clubului din Liga a II-a, în timp ce FCSB păstrează doar palmaresul începând din 2003, momentul în care echipa a fost preluată de Gigi Becali.

„Am câștigat! FCSB nu este continuatoarea Stelei! FCSB nu este Steaua! FCSB nu are un palmares, nici măcar al ei, care sa fie recunoscut! Domnule Becali, oricât ați visa, FCSB nu este Steaua și nu va fi niciodată, nu este și nu va fi continuatoarea Stelei!

Acest dosar câștigat înseamnă multă muncă, seriozitate și studiu, nopți nedormite din partea mea, emoții și teama că poate nu am fost suficient de bun, suficient de clar în formularea apărărilor notelor scrise! Dar nu doar atât! Steaua sunteți voi, cei foarte puțini care m-ați susținut moral! Nu în ultimul rând Steaua sunt eu, cel care pentru încă o dată a făcut ca Steaua noastră să strălucească!”, spunea Florin Talpan în luna iunie, revendicând victoria din instanță.

