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Fiica lui Dan Condrea, agresată în propria locuință! Familia ex-milionarului HexiPharma vorbește despre un atac planificat: ”A venit special din Italia ca s-o agațe”

De: Keva Iosif 20/06/2026 | 05:50
Fiica lui Dan Condrea, agresată în propria locuință! Familia ex-milionarului HexiPharma vorbește despre un atac planificat: ”A venit special din Italia ca s-o agațe”
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CANCAN a dezvăluit recent, în exclusivitate, faptul că Magdalena Condrea, fiica fostului patron sinucigaș de la HexiPharma, ar fi fost bătută extrem de violent. În paralel cu acuzațiile din dosar, apar acum noi informații din preajma familiei, care pun sub semnul întrebării modul în care a avut loc atacul, existând suspiciuni mult mai grave!

În urma unor discuții despre dorința Magdei Condrea de a pune punct relației, iubitul acesteia, pe nume Erick Preda, a devenit violent și ar fi agresat-o fizic. Situația ar fi escaladat în interiorul apartamentului în care locuiau: tânăra ar fi fost lovită, amenințată și umilită, iar în timpul incidentului ar fi fost folosit un cuțit, ceea ce a determinat-o ulterior să ceară ordin de protecție.

În paralel, apar și reacțiile familiei, care spun că au aflat din presă cât de grav a fost incidentul, susținând că Magda le-ar fi dat inițial o altă explicație pentru rănile vizibile pe care le avea.

„Am văzut-o cu niște zgârieturi groaznice pe mâini… tot antebrațul era tăiat, sfâșiat. S-a acoperit repede, ca să nu o vadă”, susține un apropiat al familiei, care spune că au observat ulterior și leziuni pe față și gât.

Când a fost întrebată ce a pățit, Magda ar fi invocat că a fost la Chitila la repetiții (este solistă a unei trupe) și că ar fi căzut, fără să menționeze vreo ceartă sau agresiune. Ulterior, spun aceștia, explicațiile ar fi rămas neclare, iar tânăra s-ar fi îndepărtat de familie din cauza șocului suferit.

”Este un atac premeditat de catre o firmă de spionaj”

Rudele mai spun că au încercat să o convingă să meargă la medic și la Institutul de Medicină Legală pentru evaluarea rănilor, însă ar fi fost refuzate, iar tânăra ar fi intrat într-o stare de izolare, poate chiar de depresie.

În acest context, familia este de părere că nu a fost vorba doar despre o ceartă, ci despre un episod violent serios, pe care îl văd ca pe un posibil atac premeditat, cu implicații mai largi. Ei vorbesc și despre faptul că ar putea exista în spate interese sau influențe externe, însă aceste afirmații nu sunt confirmate oficial și rămân la nivel de ipoteză.

”Este un atac premeditat de catre o firmă de spionaj, care făcea asta, în trecut, și cu Hexipharma! Acest individ (n.r. Erik Preda) a venit special din Italia special ca s-o agațe pe Magda, pe rețele, apoi s-a întors să lucreze pentru o companie americană ”, au declarat pentru CANCAN.RO surse apropiate familiei Condrea.

Instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pe o durată de 6 luni, prin care Erick Preda a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de Magda Condrea, oriunde s-ar afla, precum și față de domiciliul și reședința acesteia.

Totodată, i-a fost interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, și a fost obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

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