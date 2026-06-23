Filmul evenimentelor din dubla tragedie. Isabela s-a stins chiar sub ochii surorii ei. Avea 13 ani și visa să fie balerină

O tragedie cumplită a avut loc în Italia. O mamă și-a ucis fiica de doar 13 ani, iar apoi s-a sinucis. Cele două au fost găsite de fata cea mare a femeii, a chemat ajutoare, însă medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ele.

O femeie de 40 de ani care locuia în Torino, Italia a comis o faptă teribilă. Aceasta și-a ucis fiica în vârstă de doar 13 ani, iar apoi și-a luat viața. Fata cea mare s-a întors acasă și le-ar fi găsit fără suflare și a apelat imediat la autorități. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, au încercat să o resusciteze minute în șir pe cea mică, însă fără succes. Tânăra a suferit un șoc, iar în momentul de față o anchetă este în desfășurare.

Filmul evenimentelor din dubla tragedie

Mihaela, o femeie în vârstă de 40 de ani, și-a ucis propria fiică de doar 13 ani, pe Isabela. Ulterior, aceasta și-a luat viața. Cea care le-a găsit fără viață a fost fiica cea mare. La acel moment, Isabela încă mai trăia, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru ea să o salveze. Fetița avea planuri mari. Aceasta își dorea să devină balerină.

Ajunsă acasă, tânăra de 19 ani a găsit cele două trupuri în dormitorul apartamentului. Copila de 13 ani era încă în viaţă, întinsă pe podea. Chemaţi de urgenţă, medicii şi asistentele au încercat să o resusciteze minute în şir, dar în zadar. Inima fetei s-a oprit, a declarat Cornelia Crîșmaru, corespondent Observator în Italia.

Sora mai mare, în vârstă de 19 ani a suferit un șoc atunci când a văzut scenele din propria casă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În momentul de față o anchetă este în desfășurare, însă prima ipoteză a anchetatorilor este că femeia ar fi suferit de depresie, după ce ar fi divorțat de soțul ei, recent întors în România. Vecinii Mihaelei au observat că era din ce în ce mai tristă în ultima perioadă.

Poate era prea deprimată şi nimeni nu a acordat atenţie acestui lucru. Părea o femeie puternică, nu ştiu cum i-a trecut prin cap un astfel de lucru. Îmi pare rău pentru fată, era o fată foarte frumoasă. Foarte frumoasă şi foarte inteligentă!, a spus o vecină.

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