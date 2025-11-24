Flavia Groșan a fost înmormântată în râuri de lacrimi! Mii de oameni și-au luat adio

Flavia Groșan, medicul antivaccinist din timpul pandemiei de COVID-19, a fost condusă pe ultimul drum. O mulțime de oameni și-au luat adio de la ea și au curs râuri de lacrimi la înmormântare. Aceasta s-a stins din viață după o lungă suferință.

Miercuri, 19 noiembrie, Flavia Groșan s-a stins din viață. În urmă cu o lună, medicul pneumolog fusese internat în secția ATI a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă, după ce a fost găsită inconștientă de soțul ei în propria locuință. Femeia suferea de cancer pulmonar de mai mulți ani, recent fiindu-i descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, hepatice și suprarenale.

Flavia Groșan a fost înmormântată în râuri de lacrimi

Doctorița Flavia Groșan, care a murit la vârsta de doar 59 de ani din cauza unei boli grave, a fost înmormântată duminică, 23 noiembrie, în cimitirul din Oradea. Familia, prietenii și o mulțime de alte persoane s-au adunat să își ia rămas bun de la ea.

La înmormântarea Flaviei Groșan au participat aproximativ 150 de persoane. Acestea s-au adunat duminică, la prânz, la capela municipală din Cimitirul Rulikowski, la ceremonia de înmormântare a fostului medic pneumolog.

De asemenea, medicul a fost plâns de o mulțime de oameni și în mediul online. Pe Facebook a fost creat un grup în memoria Flaviei Groșan, iar acesta a adunat peste 99.000 de membri. Aici, mesajele de condoleanțe au curs pe bandă rulantă și mulți și-au exprimat regretul pentru trecerea acesteia în neființă.

„Doamna doctor pneumolog Flavia Groșan a fost condusă astăzi pe ultimul drum! Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină! Recunoștință și pomenire veșnică!; Dumnezeu sa te ierte om bun, condoleanțe familiei; Rămas bun, stimată doamnă doctor.Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, sunt doar câteva din mesajele din mediul online.

Reamintim că Flavia Groșan a devenit celebră în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când a apărut în spațiul public cu tot felul de teorii controversate legate de răspândirea virului SARS-CoV-2, dar și despre efectele vaccinului anti-COVID-19. De asemenea, medicul și-a promovat intens propria schemă de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de COVID, cu antibiotice și substanțe inhalatorii.

