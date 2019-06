Florin Busuioc, în primul spectacol de la Teatrul din Craiova unde a făcut infarct în urmă cu 7 luni. Gestul emoționant făcut la final de actor

La mai bine de șapte luni de când a făcut infarct pe scena Teatrului din Craiova, Florin Busuioc s-a întors în capitala Olteniei, unde a jucat în primul spectacol după ce a trăit acea experiență traumatizantă. Printre spectatori s-au aflat și medicii care i-au salvat viața și, la finalul, piesei de teatru, carismaticul actor a făcut un gest emoționant față de salvatorii lui.

Florin Busuioc, în primul spectacol de la Teatrul din Craiova unde a făcut infarct

În vârstă de 57 de ani, Florin Busioc a revenit în Craiova seara trecută în calitate de actor. El a apărut într-o reprezentaţie programată, începând cu ora 19:00 la Teatrul “Marin Sorescu”. Înainte de spectacol, actorul s-a revăzut cu medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă care i-au salvat viaţa și, ulterior, aceștia s-au așezat pe locurile lor în sala de teatru. Reprezentaţia din capitala Olteniei a fost aşteptată cu emoţie mai ales de colegii lui Busu care îşi amintesc şi acum momentele groaznice prin care au trecut cu toţii. Pe tot parcursul spectacolului, Florin Busuion a fost atent supravegheat de colegul de breaslă şi de scenă, Bogdan Talaşman, acelaşi om care a încercat imposibilul să-l ţină în viaţă, dar şi de recuziterul de Filarmonica Oltenia, Alex Ciucă, cel care i-a făcut masajul cardiac până când la faţa locului a ajuns Ambulanţa. Florin Busuioc a fost atunci resuscitat de trei ori.

La finalul spectacolului, Florin Busuioc a surprins pe toată lumea, anunţând cine era în sală: medicii care i-au salvat viaţa! Ceilalţi oameni prezenţi l-au aplaudat atât pe actor pentru felul în care şi-a interpretat rolul, dar şi pe doctori. “Acum vreau să le mulţumesc celor care pe 6 noiembrie, aici, la Craiova, mi-au salvat viaţa. Sunt aici în sală”, a spus artistul la finalul spectacolului, potrivit Agerpres.

După spectacol, actorul i-a întâlnit pe toţi, şi le-a strâns mâna şi le-a multumit mulţumit. “El mi-a rupt cinci coaste. Chiar mă simt foarte bine, chiar vreau să vă spun că mă simt excelent”, a afirmat Busu cu multă emoție în glas.

Unul dintre medicii care au participat la primul spectacol susținut de actor după recuperare s-a fotografiat cu acesta și a publicat imaginea pe Facebook, unde a scris mesajul: “Cu Busu și o parte din echipa de salvatori, după un spectacol de excepție!”/

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.