Fostul căpitan al naționalei, divorț cu scandal! Se luptă cu soția pe avere

Un nou divorț! Fostul căpitan al echipei naționale a României pune punct mariajului său. Fotbalistul și cea care i-a fost alături vreme de 16 ani au decis să o apuce pe drumuri separate, iar despărțirea nu este pașnică. Se acuză reciproc, iar acum au ajuns în instanță și se luptă pe avere.

Dragoș Grigore, fost căpitan al naționalei, și Ilona au anunțat că divorțează. După 16 ani de relație și doi copii împreună, cei doi au ajuns la concluzia ca le este mai bine dacă merg pe drumuri separate. Însă, divorțul este unul cu scandal, iar cei doi foști parteneri nu au putut ajunge la un numitor comun.

Dragoș Grigore, divorț cu scandal

Deja de câteva luni, fostul fundaș central al celor de la Dinamo și Rapid și femeia alături de care are doi copii sunt în scandal. Se pare că finalul de relație a adus episoade extrem de tensionate între cei doi. Ambii s-au acuzat de infidelitate, agresiune și furt. Așa că după toate acestea, Dragoș Grigore a depus actele de divorț.

Însă, separarea nu are loc pe cale amiabilă. Cei doi au ajuns în instanță, iar acum luptă pentru bunurile pe care le-au dobândit în timpul căsniciei. Aceștia au o avere estimată la aproximativ 20.000.000 de lei. De asemenea, la partaj vor împărți și o afacere în valoare de 4 milioane de euro.

Deși și-a dorit o despărțire pașnică, fostul căpitan al naționalei spune că nu a fost posibil, așa că a cerut partajul de partenera de viață, care în luna august solicitase un ordin de protecție, la care a renunțat ulterior.

„E trist ca după 16 ani să ajungem să ne spălam rufele în public. Eu nu mi-am dorit lucrul ăsta nici o secundă. Doar că atunci când se aruncă cu «noroi» în tine, e normal să te aperi. Și o voi face. Tot ce am făcut până la vârsta asta am făcut cu responsabilitate. De aceea, vreau să știți că îmi asum orice decizie am luat, fie că a fost bună, fie că a fost greșită. Mai am o ultimă speranță (de dragul copiilor măcar) ca lucrurile nu vor lua o amploare mai mare de atât. Sunt lucruri care se pot întâmpla oricui. Am ajuns în punctul în care am fost nevoiți să ne separăm. Sper că va exista înțelegere pentru viitorul sănătos al copiilor noștri. Doamne Ajută! Am încetat să mai accept controlul și manipularea asupra mea”, a declara Dragoș Grigore, în urmă cu câteva luni.

