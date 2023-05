Sorin Nicolescu a ales să stea departe de showbiz-ul monden, mai ales după separarea de Anda Adam. Cei doi au fost căsătoriți vreme de șase ani, iar rodul iubirii lor este Evelin, o fetiță în vârstă de peste șapte ani. În ultima vreme s-a vehiculat faptul că Sorin ar fi devenit tată pentru a doua oară, iar bărbatul ține să clarifice situația, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Mai mult, fostul soț al Andei Adam dezvăluie că se află într-o relație.

După șase ani de mariaj, Anda Adam și Sorin Nicolescu au decis să meargă pe drumuri separate. Pe cei doi îi leagă fiica lor, Evelin, copil alături de care Sorin petrece destul de mult timp, după cum declară pentru CANCAN.RO. Și dacă Anda Adam și-a refăcut viața alături de Yosif Eudor Mohaci, nici fostul său partener nu stă rău din punct de vedere sentimental. Sorin Nicolescu este într-o relație în prezent și menționează, pentru publicația noastră, că afacerile imobiliare în care era implicat alături de fosta soție s-au încheiat.

„Evelin mereu și-a dorit un frățior”

CANCAN.RO: N-ai mai apărut de ceva vreme, stai cumva retras de media. S-a vehiculat că acum ai fi tată pentru a doua oară. Este adevărat?

Sorin Nicolescu: Nu am apărut pentru că nu am de ce și nici nu-mi place. În afară de rețelele mele de socializare unde și acolo postez rar…

Și nu, nu sunt tată pentru a doua oară. Am pus un story pe Instagram cu bebele unui prieten și de acolo s-a vehiculat greșit!

CANCAN.RO: Ți-ai mai dori un copil?

Sorin Nicolescu: Cu siguranță!

CANCAN.RO: Ai vorbit cu fiica ta despre posibilitatea de a mai avea un frate sau o soră?

Sorin Nicolescu: Da. Vorbim despre orice și mereu și-a dorit un frățior!

CANCAN.RO: Tu acum ești stabilit în Constanța. Cu ce te ocupi?

Sorin Nicolescu: Locuiesc și în Constanța, și în București, unde împreună cu un prieten apropiat am construit niște case pentru vânzare în zona Corbeanca, și ne ocupăm de un proiect nou despre care nu sunt încă pregătit să vorbesc.

„Sunt într-o relație„

CANCAN.RO: Cât de des te vezi cu Evelin?

Sorin Nicolescu: Evelin locuiește în București, ne vedem destul de des și oricând vrea ea. O mai iau și de la scoală atunci când sunt pe acolo, dar mai mult prin weekend-uri mai rămâne cu mine. Abia așteptăm vacanța de vară! 😊

CANCAN.RO: Ești într-o relație în momentul ăsta?

Sorin Nicolescu: Da, sunt într-o relație.

CANCAN.RO: Mai crezi în iubire?

Sorin Nicolescu: Bineînțeles… iubirea există!

CANCAN.RO: Te mai vezi în fața altarului?

Sorin Nicolescu: Mai mult ca sigur. Sunt pe drum… 😂

CANCAN.RO: Cum ești cu afacerile imobiliare în care erai implicat împreună cu fosta soție?

Sorin Nicolescu: Încheiat!

