Gabi Tamaș, dat afară de la Survivor? ”Voi pleca acasă”

Gabi Tamaș își dorește să plece de la Survivor, iar declarațiile sale recente au luat prin surprindere atât colegii, cât și telespectatorii. Într-un moment în care majoritatea concurenților luptă din greu pentru a ajunge în finală, acesta pare tot mai hotărât să renunțe

Săptămâna aceasta, concurenții se pregătesc pentru una dintre cele mai importante confruntări din competiție și anume proba pentru imunitate, care va decide soarta unei echipe. Miza este uriașă, iar dorința de a rămâne în joc este mai puternică decât niciodată pentru majoritatea participanților. Cu toate acestea, nu toți concurenții privesc lucrurile la fel.

Gabi Tamaș a surprins pe toată lumea după ce a declarat că și-ar dori ca echipa sa să piardă, considerând acest lucru un avantaj personal. Deși cei mai mulți colegi îli doresc să meargă cât mai departe în show, fostul fotbalist este de altă părere. Eliminările au loc duminica, astfel că așteptăm cu sufletul la gură să vedem ce se întâmplă cu sportivul.

„Este în avantajul nostru dacă pierdem azi. Unul dintre noi va merge acasă. Voi pleca acasă”, a spus Gabi Tamaș.

De ce își dorește Gabi Tamaș să plece de la Survivor

De altfel, dorința de a părăsi emisiunea nu este una nouă. În urmă cu câteva zile, acesta a recunoscut că s-a plictisit și că presiunea resimțită este tot mai greu de gestionat. Rolul său în alegerea adversarilor din echipa Războinicilor îl pune constant în situații dificile.

„Că eu nu pot să alerg pe unul mai slab. Trebuie să aleg unul mai bun și să alerg”, spunea Gabi Tamaș când se afla pe traseu. „E foarte simplu, m-am cam plictisit, sincer. Și azi, în trib, le-am spus clar, dacă pierdeam imunitatea alegeam să fiu votat ca să plec acasă (…) Nu mai am chef să stau la Survivor, pur și simplu mi s-a luat cheful (…) Dacă vom pierde imunitatea data viitoare voi pleca acasă“, a declarat Gabi Tamaș în cadrul emisiunii, în urmă cu câteva zile.

În plus, dorul de familie și lipsa intensității pe care o resimte în competiție contribuie la această stare. Spre deosebire de experiența din Asia Express, unde a participat alături de Dan Alexa și a reușit să câștige marele premiu, actualul format nu pare să îi mai ofere aceeași motivație.

