Gabi Tamaș, dat afară de la Survivor? "Voi pleca acasă"

De: Andreea Stăncescu 21/03/2026 | 10:32
Ce se întâmplă cu Gabi Tamaș la Survivor

Gabi Tamaș își dorește să plece de la Survivor, iar declarațiile sale recente au luat prin surprindere atât colegii, cât și telespectatorii. Într-un moment în care majoritatea concurenților luptă din greu pentru a ajunge în finală, acesta pare tot mai hotărât să renunțe

Săptămâna aceasta, concurenții se pregătesc pentru una dintre cele mai importante confruntări din competiție și anume proba pentru imunitate, care va decide soarta unei echipe. Miza este uriașă, iar dorința de a rămâne în joc este mai puternică decât niciodată pentru majoritatea participanților. Cu toate acestea, nu toți concurenții privesc lucrurile la fel.

Gabi Tamaș a surprins pe toată lumea după ce a declarat că și-ar dori ca echipa sa să piardă, considerând acest lucru un avantaj personal. Deși cei mai mulți colegi îli doresc să meargă cât mai departe în show, fostul fotbalist este de altă părere. Eliminările au loc duminica, astfel că așteptăm cu sufletul la gură să vedem ce se întâmplă cu sportivul.

„Este în avantajul nostru dacă pierdem azi. Unul dintre noi va merge acasă. Voi pleca acasă”, a spus Gabi Tamaș.

Sursa foto: Captură ProTV

De ce își dorește Gabi Tamaș să plece de la Survivor

De altfel, dorința de a părăsi emisiunea nu este una nouă. În urmă cu câteva zile, acesta a recunoscut că s-a plictisit și că presiunea resimțită este tot mai greu de gestionat. Rolul său în alegerea adversarilor din echipa Războinicilor îl pune constant în situații dificile.

„Că eu nu pot să alerg pe unul mai slab. Trebuie să aleg unul mai bun și să alerg”, spunea Gabi Tamaș când se afla pe traseu. „E foarte simplu, m-am cam plictisit, sincer. Și azi, în trib, le-am spus clar, dacă pierdeam imunitatea alegeam să fiu votat ca să plec acasă (…) Nu mai am chef să stau la Survivor, pur și simplu mi s-a luat cheful (…) Dacă vom pierde imunitatea data viitoare voi pleca acasă“, a declarat Gabi Tamaș în cadrul emisiunii, în urmă cu câteva zile.

În plus, dorul de familie și lipsa intensității pe care o resimte în competiție contribuie la această stare. Spre deosebire de experiența din Asia Express, unde a participat alături de Dan Alexa și a reușit să câștige marele premiu, actualul format nu pare să îi mai ofere aceeași motivație.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
Știri
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție de zodia ta
Știri
Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție…
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Gandul.ro
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre...
Parteneri
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Click.ro
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Mașina legendară pe care Armata o retrage după 70 de ani
go4it.ro
Mașina legendară pe care Armata o retrage după 70 de ani
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Gandul.ro
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!
Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima ...
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție de zodia ta
Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție de zodia ta
BANCUL ZILEI | O femeie se trezește după operație
BANCUL ZILEI | O femeie se trezește după operație
O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi
O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi
Cine o face să se simtă mai bine acum pe Andreea Popescu, după ce a divorțat. ”Doar atât vreau ...
Cine o face să se simtă mai bine acum pe Andreea Popescu, după ce a divorțat. ”Doar atât vreau să vă spun”
Vezi toate știrile