Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă

Gabriel Pop, elev din Dej recunoscut pentru un nivel al inteligenței considerat de specialiști drept „de geniu”, a declarat că este atras de mai multe domenii de viitor, „în special securitatea cibernetică și diplomația”.

Tânărul, cunoscut deja în comunitatea locală pentru rezultatele sale academice, continuă să atragă atenția prin performanțele sale remarcabile.

Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”

Elevul de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej a devenit recent membru Mensa, organizația internațională care reunește persoanele cu cel mai ridicat coeficient de inteligență la nivel global.

Eligibilitatea sa pentru a intra în Mensa a fost confirmată în urma testării IQ susținute în luna octombrie la Universitatea Babeș Bolyai. Rezultatul obținut l-a plasat în top 2% din populația lumii, o realizare care evidențiază atât capacitățile sale cognitive, cât și consecvența cu care își urmărește dezvoltarea intelectuală.

La scurt timp după această reușită, care a generat admirație în rândul comunității dejene, Gabriel Pop a oferit un interviu în care a vorbit despre motivațiile și planurile sale.

Întrebat de ce a ales să susțină testarea Mensa, elevul a explicat:

„Am aplicat pentru testarea Mensa din curiozitate și din dorința de a-mi evalua nivelul într-un cadru obiectiv. Îmi doresc să mă dezvolt constant și să valorific oportunitățile care pot contribui real la creșterea mea personală și academică, iar această testare a fost un pas firesc în acest sens.”

Gabriel Pop a devenit recent membru Mensa

Referindu-se la momentul în care a realizat că are o inteligență peste medie, Gabriel a precizat:

„Nu a existat un moment precis în care să trag o astfel de concluzie. De-a lungul timpului, am observat o ușurință în a înțelege concepte mai complexe și o atracție constantă pentru provocări intelectuale, însă nu am considerat suficient să mă bazez doar pe percepții personale. Tocmai de aceea, am ales o evaluare standardizată, care să ofere o perspectivă clară și obiectivă.”

În ceea ce privește dorința de a deveni membru Mensa, acesta a subliniat:

„Am dorit să intru în Mensa pentru că am văzut-o ca pe o oportunitate de dezvoltare pe termen lung. Consider că poate oferi un cadru care să mă ajute să evoluez intelectual și personal și, în timp, să folosesc această experiență într-un mod care să aibă un impact pozitiv nu doar la nivel individual, ci și în comunitate și în societate.”

Tânărul a vorbit și despre semnificația acceptării sale în organizație.

„Pentru mine, intrarea în Mensa nu este un scop în sine, ci o confirmare și o responsabilitate. Este un motiv să continui să muncesc, să mă dezvolt și să folosesc ceea ce știu într-un mod util. Consider că inteligența are valoare doar atunci când este dublată de disciplină, caracter și rezultate.”

În privința planurilor de viitor, Gabriel Pop rămâne deschis mai multor direcții profesionale.

„În acest moment nu pot spune că mă definesc printr-o singură profesie, pentru că sunt încă într-o perioadă de descoperire și formare. Mă atrag mai multe domenii, în special securitatea cibernetică, diplomația și zonele care presupun analiză și decizii bine gândite.”

CITEŞTE ŞI: Răspunsul genial al unui englez, după ce vecinul lui român i-a adus o oală cu ciorbă de burtă fierbinte: „O pauză plină de judecată și reprimare emoțională”

Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea