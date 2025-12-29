Acasă » Știri » Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă

Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă

De: David Ioan 29/12/2025 | 16:25
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă

Gabriel Pop, elev din Dej recunoscut pentru un nivel al inteligenței considerat de specialiști drept „de geniu”, a declarat că este atras de mai multe domenii de viitor, „în special securitatea cibernetică și diplomația”.

Tânărul, cunoscut deja în comunitatea locală pentru rezultatele sale academice, continuă să atragă atenția prin performanțele sale remarcabile.

Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”

Elevul de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej a devenit recent membru Mensa, organizația internațională care reunește persoanele cu cel mai ridicat coeficient de inteligență la nivel global.

Eligibilitatea sa pentru a intra în Mensa a fost confirmată în urma testării IQ susținute în luna octombrie la Universitatea Babeș Bolyai. Rezultatul obținut l-a plasat în top 2% din populația lumii, o realizare care evidențiază atât capacitățile sale cognitive, cât și consecvența cu care își urmărește dezvoltarea intelectuală.

Gabriel Pop a devenit recent membru Mensa

La scurt timp după această reușită, care a generat admirație în rândul comunității dejene, Gabriel Pop a oferit un interviu în care a vorbit despre motivațiile și planurile sale.

Întrebat de ce a ales să susțină testarea Mensa, elevul a explicat:

„Am aplicat pentru testarea Mensa din curiozitate și din dorința de a-mi evalua nivelul într-un cadru obiectiv. Îmi doresc să mă dezvolt constant și să valorific oportunitățile care pot contribui real la creșterea mea personală și academică, iar această testare a fost un pas firesc în acest sens.”

Gabriel Pop a devenit recent membru Mensa

Referindu-se la momentul în care a realizat că are o inteligență peste medie, Gabriel a precizat:

„Nu a existat un moment precis în care să trag o astfel de concluzie. De-a lungul timpului, am observat o ușurință în a înțelege concepte mai complexe și o atracție constantă pentru provocări intelectuale, însă nu am considerat suficient să mă bazez doar pe percepții personale. Tocmai de aceea, am ales o evaluare standardizată, care să ofere o perspectivă clară și obiectivă.”

În ceea ce privește dorința de a deveni membru Mensa, acesta a subliniat:

„Am dorit să intru în Mensa pentru că am văzut-o ca pe o oportunitate de dezvoltare pe termen lung. Consider că poate oferi un cadru care să mă ajute să evoluez intelectual și personal și, în timp, să folosesc această experiență într-un mod care să aibă un impact pozitiv nu doar la nivel individual, ci și în comunitate și în societate.”

Tânărul a vorbit și despre semnificația acceptării sale în organizație.

„Pentru mine, intrarea în Mensa nu este un scop în sine, ci o confirmare și o responsabilitate. Este un motiv să continui să muncesc, să mă dezvolt și să folosesc ceea ce știu într-un mod util. Consider că inteligența are valoare doar atunci când este dublată de disciplină, caracter și rezultate.”

În privința planurilor de viitor, Gabriel Pop rămâne deschis mai multor direcții profesionale.

 „În acest moment nu pot spune că mă definesc printr-o singură profesie, pentru că sunt încă într-o perioadă de descoperire și formare. Mă atrag mai multe domenii, în special securitatea cibernetică, diplomația și zonele care presupun analiză și decizii bine gândite.”

CITEŞTE ŞI: Răspunsul genial al unui englez, după ce vecinul lui român i-a adus o oală cu ciorbă de burtă fierbinte: „O pauză plină de judecată și reprimare emoțională”

Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Știri
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să…
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Știri
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să ...
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal ...
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru ...
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți
Comunicat: DESCOPERĂ.ro, site-ul preferat al pasionaților de Știință și Tehnologie din România!
Comunicat: DESCOPERĂ.ro, site-ul preferat al pasionaților de Știință și Tehnologie din România!
Vezi toate știrile
×