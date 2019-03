Gabriela Cristea a făcut în această seară primele declarații după ce a fost înlocuită la cârma emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” de Bianca Sârbu. Această schimbare s-a făcut la show-ul matrimonial după ce ieri, soția lui Tavi Clonda s-a simțit rău înainte de a intra în direct la TV. Vedeta care e acum gazda emisiunii i-a făcut o mărturisire emoționantă viitoarei mămici.

Gabriela Cristea, primele declarații după ce a fost înlocuită la cârma emisiunii "Te iubesc de nu te vezi"

Aflată cu sarcina pe ultima sută de metri, Gabriela Cristea a fost sfătuită ieri de medici să nu mai stea în picioare și să se odihnească mai mult. Aceste sfaturi, dar și altele au determinat-o pe cunoscuta prezentatoare să renunțe la fotoliul ei de la “Te iubesc de nu te vezi”. Din declarațiile făcute, viitoarea mămică a dat de înțeles că va reveni pe sticlă după încheierea concediului de maternitate.

“În ciuda aparențelor, nu sunt la studio, sunt la mine acasă și de aici voi transmite astăzi. Între timp, providența a făcut ca împreună cu soțul meu să mai avem o bebelușă care urmează să vină pe lume. eri am alergat prin tot orașul și eu, și echipa de filmare după mine. Ieri am fost la spital pentru că am avut…așa cum se întâmplă în ultima prioadă de sarcină, mici contracții. Trebuie să-mi văd de sănătatea mea și de sănătatea familiei mele și de pregătirile pe care trebuie să le facem pentru venirea pe lume a bebelușei.

A venit momentul să las pe altcineva în locul meu, că așa se întâmplă. Nu esta o despărțire, dar trebuie să înțeleg și eu, trebuie să înțeleagă și telespectatorii că în viața sunt priorități. Iar pentru mine, prioritatea este familia mea. Medicii mi-au recomandat un pic de repaus, ca cea mică să fie sănătoasă. Începând de astăzi, veți discuta cu altcineva”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul ediției din această seară a emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.

Bianca Sârbu, mărturisire emoționantă pentru Gabriela Cristea

Bianca Sârbu a pășit în platoul emisiunii care rulează la Antena Stars vizibil emoționată, însă, cu ajutorul încurajărilor venite din partea Gabrielei Cristea și a celor aflați în public, tânăra artistă a reușit să își intre în rolul de gazdă minunată. Misiunea noii prezentatoare de la “Te iubesc de nu te vezi” este aceea de a-i ajuta pe participanții show-ului să își găsească dragostea.

“Mi-am promis că nu o să plâng, sunt aici și vreau să mă ridic la nivelul așteptărilor și sper să nu te dezamăgesc și nici pe telespectatori. Sper să nu te dezamăgesc, Gabriela”, a spus Bianca Sârbu în cadrul show-ului matrimonial “Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în 2017

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.