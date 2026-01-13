Acasă » Știri » Georgiana Lobonț nu se poate bucura de vacanța din Zanzibar. Ce gânduri o macină despre copiii ei

De: Andreea Stăncescu 13/01/2026 | 12:42
Ce a făcut Georgiana Lobonț în vacanță / Sursa foto: Social media
Georgiana Lobonț se află într-o vacanță de relaxare alături de familie, după perioada aglomerată din timpul sărbătorilor de iarnă. Cu toate că are parte de experiențe frumoase, un gând o macină și îi aduce multă tristețe. 

Georgiana Lobonț a început cu bine noul an! A plecat într-o vacanță deosebită în Zanzibar, unde se bucură de căldură și nisip fin sub tălpi. În timp ce se bucură de momentele petrecute împreună cu cei doi copii și soțul ei, artista se gândește deja la perioada care urmează, care se anunță dificilă pentru ea.

Urmează să plece în America pentru aproape trei săptămâni, timp în care nu își va putea vedea copiii, iar gândul acesta îi creează o mare tristețe. În ciuda acestui lucru, Georgiana Lobonț își găsește liniștea și bucuria în prezența familiei sale și în timpul de calitate petrecut împreună, care i-a consolidat legătura cu cei dragi.

„Ne-am conectat și mai mult unii cu ceilalți. O să fiu plecată aproape trei săptămâni în America fără ei, iar asta îmi rupe inima“, a scris Georgiana Lobonț pe o fotografie în care este împreună cu micuții ei, Edi și Irina.

Sursa foto: Social media

Pe parcursul vacanței, artista a trăit și momente emoționante care i-au mișcat profund inima. În Zanzibar, a întâlnit o fetiță locală și s-a atașat imediat de ea, fiind impresionată de diferențele dintre viața copilului și realitatea cu care este obișnuită acasă. Emoțiile au copleșit-o până la lacrimi, iar într-un gest spontan, cântăreața i-a oferit fetiței un colier pe care îl purta la gât, bucurându-se să vadă cât de mult i-a plăcut.

„Mi s-a pus un nod în gât… Poți să ai de toate… Când ajungi aici îți vine să dai tot, pentru că te încarcă cu bucuria lor“, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.

Divele au dat algoritmul peste cap cu poze de pe plajele exotice. Răsfăț maxim la început de an

