Gestul făcut de Andrei Gheorghe în Biserica Naşterii Domnului din Betleem: „Au sărit pe el niște creștine de vârsta a treia să-i facă reproș că…”

Gestul făcut de Andrei Gheorghe în Biserica Naşterii Domnului din Betleem. Au trecut trei zile de când s-a aflat vestea tristă că Andrei Gheorghe a murit. Deși anunțul a venit în miez de noapte, regretele și mesajele în memoria sa au început să curgă încă de atunci și continuă să fie așternute pe rețelele de socializare. Un jurnalist și bun prieten cu el a făcut mărturisiri despre cum era rebelul din presa românească atunci când nu era filmat. În plus, el a relatat și un episod care s-a petrecut când eram împreună în Biserica Nașterii Domnului din Betleem.

Gestul făcut de Andrei Gheorghe în Biserica Naşterii Domnului din Betleem. Potrivit destăinuirilor făcute de Andrei Crăciun, regretatul jurnalist era un om generos și a povestit o întâmplare pe când erau într-un oraș din Cisiordania. Atunci Andrei Gheorghe le-a oferit unor copii smulte doze de sucuri. Iar când se afla în lăcașul de cult ridicat pe locul în care s-a născut Iisus Hristos, el nu și-a dat jos ochelarii de soare de la ochi, iar acest lucru le-a nemulțumit pe câteva dintre credincioase, care i-au atras atenția.

După ce le-a ascultat, Andrei Gheorghe și-a dat jos ochelarii, le-a făcut cu ochiul, după care s-a întors și a ieșit din Biserica Naşterii Domnului din Betleem.

„Acum un an am umblat cu mai mulți ziariști și alți oameni prin Palestina și Israel. Am luat gaze lacrimogene lângă Zidul de la Betleem – pe Gheorghe îl durea un genunchi și nu mai avea niciun chef să fugă. Avea chef să se urce pe un stâlp din ăla de electricitate și de acolo să strige de o parte și de cealaltă a Zidului să-și bage toți mințile în cap și să termine o dată cu toate războaiele.

Gheorghe era pe jumătate rus. Când mai făcea câte o măgărie, ăsta era felul lui de a-și cere scuze: sunt rus, nouă nu ne pasă. Dar îi păsa. Era un om generos.

În Hebron (sau poate că eram în Ramallah?) ne-am trezit înconjurați de niște copii palestinieni. Gheorghe le-a făcut semn că hai și copiii au știut să recunoască în el omul cel bun. Le-a luat sucuri răcoritoare și le-a dat câte o palmă părintească peste ceafă.

Când au dispărut, în urma lor era un nor de praf – Gheorghe s-a întors pe călcâie și a redevenit insuportabil.

Altădată eram în biserica ridicată acolo unde s-a născut Iisus Hristos. Gheorghe nu era chiar genul religios. Nu-și dădea ochelarii de soare jos nici în biserică, au sărit pe el niște creștine de vârsta a treia să-i facă reproș că stă cu ochelarii pe ochi în sfânta biserică. Se aprindea repede, și credeam că va exploda acolo, lângă locul nașterii lui Iisus.

Dar Gheorghe și-a dat jos ochelarii, s-a uitat cu privirea aia verde-albastră numai a lui la creștinele de vârsta a treia, le-a făcut cu ochiul, fără să le spună nimic, s-a întors iar pe călcâie și a plecat.

Într-o noapte am băut arak și ne-a povestit din Panama. În junglă îi ziceau blanquito. Am râs pe săturate, fiindcă și mie tot blanquito mi s-a zis prin America Latină.

Crescuse între noi vorba asta banală, dar care pentru noi însemna mult: ce faci, blanquito?/ bine, blanquito. Aveam amândoi nostalgii după un paradis care ar fi putut să existe.

Când nu era coleric, Gheorghe era melancolic. Ne făcuserăm planuri că o să fugim într-o vară în Columbia și vom dormi în hamace sub cerul liber și vom visa în culori care încă nu există.”, a scris Andrei Crăciun pe pagina sa de Facebook.

Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani

Andrei Gheorghe s-a stins din viață luni, 19 martie 2017. El a fost găsit prăbușit în baie în jurul orei 22:15 de omul care avea grijă de casa jurnalistului din Ilfov. Se pare că Andrei Gheorghe a suferit un stop cardio-respirator. El a fost descoperit mort la mai bine de 10 ore după ce a survenit decesul.