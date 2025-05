Gina Chirilă l-a făcut PRAF pe Bogdan Vlădău din câteva cuvinte. Adevărul despre ce a suportat în mariaj

Gina Chirilă a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare! Vedeta l-a făcut praf pe Bogdan Vlădău, la aproape un an de la divorț. Modelul a spus adevărul despre tot ce a trăit în căsnicie alături de fostul ei soț. Află, în articol, toate detaliile!

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au format un cuplu timp de 11 ani și au împreună o fetiță, pe nume Katia. În iulie 2024, CANCAN.RO a arătat mai multe dovezi conform cărora relația dintre cei doi a ajuns la final. Atunci, blondina a șters toate imaginile cu soțul ei de pe rețelele de socializare și a publicat câteva mesaje cu subînțeles. Ulterior, la o lună distanță, modelul a confirmat separarea, susținând că ea și fostul partener vor continua să comunice pentru binele micuței.

După mai multe zvonuri, în luna august a anului trecut, Gina Chirilă a confirmat separarea de Bogdan Vlădău. Cei doi au preferat să păstreze discreția și nu au vorbit public despre motivele care au dus la divorț.

Totuși, în această perioadă, modelul a transmis mai multe mesaje cu subînțeles. Recent, a făcut noi mărturisiri tulburătoare. Vedeta a susținut că viața nu este ușoară, însă nu mai are lângă ea o persoană infidelă și manipulatoare.

Coincidență sau nu, înainte cu doar câteva ore ca Gina Chirilă să confirme despărțirea, Bogdan Vlădău a fost surprins în compania unei blonde voluptoase. Totuși, trebuie precizat că cei doi nu s-au afișat în ipostaze tandre.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru.”, a scris Gina Chirilă, în urmă cu aproape un an.