Halucinant! Ce făcea George Burcea în timp ce Andreea Bălan se zbătea între viață și moarte

Andreea Bălan a păcălit moartea cu ajutorul unei echipe de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România. Specialiștii au intervenit contracronometru după ce artista a făcut embolie amniotică la scurt timp după ce fiica ei a fost scoasă din pântece. În cadrul unui interviu emoționant, ea a dezvăluit ce făcea soțul ei, George Burcea, în timp ce se zbătea între viață și moarte.

În ziua în care a fost scoasă de la Terapie Intensivă, Andrea Bălan a acceptat să dea un interviu pentru “Acces Direct”. De pe patul de spital, tânăra mămică a povestit ce își amintește de ziua în care a trecut razant pe lângă moarte. În timpul mărturisirilor emoționante, artista a spus că soțul său nu a fost cu ea în sala de nașteri, pentru că politica spitalului privat interzice acest lucru. Totuși, George Burcea, aflat într-o altă cameră, a avut posibilitatea să privească operația de cezariană pe un geam. Actorul s-a speriat cumplit când a auzit că soția lui a suferit un stop cardio-respirator. El și mama cântăreței au stat cu sufletul la gură ore în șir și s-au rugat ca ea să fie bine.

“George era afară. Se uita pe geam, a văzut tot. Eu am fost inconştientă vreo 20 de ore. Abia astăzi ţin minte cu adevărat ce s-a întâmplat. O ţin în braţe, nu mă dezlipesc de ea. E foarte mititică. Am şi uitat că şi Ella Maya era mititică. Are păr mult, brunet aşa. Eu astăzi (n.r.: miercuri) am ajuns în salon. Doctorul Herghelegiu a venit de acasă în cinci minute şi mi-a povestit că eram la un pas să mor. Am rămas aşa… nu mi-am dat seama că a fost atât de grav. Sunt fericită că a trecut moartea pe lângă mine. Am doi copii sănătoşi. Important era ca fetiţa să fie sănătoasă. Se poate întâmpla oricui, e un caz foarte rar. Abia acum vorbesc şi cu George, lucidă fiind. El a venit ieri, alatăieri, mi-au spus că a vorbit cu mine, dar nu îmi aduc aminte. Au stat cu lacrimi în ochi şi cu frică”, a povestit Andreea Bălan în cadrul primului interviu filmat pe care l-a acordat după naștere. S-a întâmplat la “Acces Direct”.

În vârstă de 34 de ani, cântăreața și soțul ei, care are 31, mai au o fetiță împreună. Ella Maya are aproape doi ani și jumătate. “Am trecut prin focuri periculoase. Această embolie pur şi simplu îţi provoacă şoc, stop cardiac, lichidul amniotic intră în sânge, nu se ştie de ce. La mine s-a întâmplat după ce au scos copilul sănătos”, a mai spus artista.

Andreea Bălan și George Burcea sunt căsătoriți

Andreea Bălan (n.: 23 iunie 1984 în Ploiești) este o cântăreață de muzică pop. Vedeta a debutat în muzică în 1994 la emisiunea pentru copii “Ba da, ba nu”. Doi ani mai târziu, artista a lansat primul ei album solo, “Amețiți de fum”. Ea a cunoscut succesul împreună cu Andreea Antonescu, alături de care a format trupa Andrè. După ce formația s-a destrămat, fiecare și-a continuat pasiunea pentru muzică.

Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Ea a adus pe lume o fetiţă sănătoasă de 3,270 kilograme şi 49 de centimetri, căreia i-a pus numele Ella Maya. La cinci luni de la nașterea fiicei sale, cântăreața s-a căsătorit cu George Burcea. Ceremonia a avut loc pe Sunset Beach, o superbă plajă din Malibu California. Visul de a se însura pe o plajă din America a fost al actorului, iar artista a făcut tot posibilul ca acesta să se împlinească. Biletele de avion către America au fost cadoul pe care Andreea Bălan i l-a făcut lui George Burcea la începutul lui 2017, de ziua lui de naştere. “George când era mic și se uita la acel serial, «Sunset Beach» își imagina că într-o zi, când o să crească, o să ajungă în America pe acea plajă… nu știa cum, în ce fel și cu cine, dar la 10 ani i s-a întipărit în minte acea plajă. Atunci când i-am spus că visul i s-a împlinit, a fost foarte foarte emoționat și i-am făcut cadou biletele de avion de ziua lui pe 15 ianuarie”, a mărturisit cântăreața într-un interviu mai vechi.