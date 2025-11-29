Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor

În ultimele săptămâni am intrat într-o gaură neagră de TikTok, Instagram și știri despre trapperii români, băieții răi ai generației Z+, care, după cum știm, sunt în centrul atenției. Ei bine, printre beat-uri, lanțuri groase, tatuaje, înjurături și glume de cartier, a apărut un nou trend național: sportul extrem al aruncatului cu obiecte după trapperi.

Prima smardoială: Albert Nbn vs. sticla de plastic la Beach Please

La început, totul părea natural. La un festival, asupra traperului Albert Nbn a zburat o sticlă. De plastic. Goală. Sticla nici nu poți zice că „zburat” spre el. Mai degrabă „a plutit leneș în direcția lui”. N-a pățit nimeni nimic, pentru că sticla era atât de ușoară încât dacă o lăsai în bătaia vântului se întorcea singură la bar. Dar evenimentul a fost numai bun pentru a îi urca prestanța traperului. Are skilluri de Ninja!

După episodul cu sticla plimbăreață, internetul a devenit un teren de joacă. Pe TikTok circulă clipuri satirice în care, teoretic, se aruncă înspre Albert Nbn tot arsenalul de la locul de joacă al generației Z. Avem sticle, slime-uri, furci de plastic, probabil va urma și un unicorn gonflabil găsit la Jumbo.

Pentru că tot românul este conspiraționist, ne-am permis și noi să devenim! Poate fanii s-au plictisit de trendurile obișnuite și au lansat unul nou: „Aruncă X după trapperul tău preferat” Aici lucrăm pe leveluri. Level 1- dai cu șervețel. Level 2- sticlă goală sau pe jumate goală. De plastic, normal. Că doar nu se dă cu o sticlă goală de Jack Daniels! Iar ultimul nivel la care primești bonus un autograf este furca de diavol sau diavoliță! Tot de plastic, normal!

Sami G – scandal cu pipăială!

Sami G a scăpat din „Liga Obiectelor Aruncate”. La el a fost mai nasol! Există o filmare în care se vede cum Sami urlă la un fan. Ce s-o fi întâmplat, s-a întrebat tot Tik-tokul! Ceva grav normal că doar nu urlă omul așa nitam nisam la fani! Apoi vine declarația: „Mi-a pus cineva mâna pe fund!” Dar ne asigură că își iubește și respectă fanii! Ce să faci? Dacă sunteți frumoși, se complică situația. În 2025, gusturile sunt fluide, orientările sunt flexibile, iar mâinile aparent foarte curioase. Nu s-a putut abține omul. Băiat sau fată, încă nu știm! Da acu’ pe bune se putea depune o plângere pentru hărțuire. Chiar este în trending.

Albert NBN vs Sticlă, episodul 12

Ultimul incident îl are tot pe Albert în rol principal. Un fan i-a aruncat din nou o sticlă de plastic, la Fălticeni, pe unde își făceau veacul Ion Creangă sau Sadoveanu pe vremuri, iar Albert a făcut o eschivă de ziceai că se antrenează cu Neo din Matrix. A plecat și de la concert de nervi! A ieșit apoi în live și a declarat că Dumnezeu îl iubește și l-a ferit de sticlă. Dar povestea nu se termină aici. De nervi că idolul a plecat de la concert, în parcare, un copil i-a dat cu piciorul în mașină. Sau cu ghizodanul. Albert, calm, iluminat: „N-am coborât, eu nu instig la violență.” Normal. Nu poți intra în conflict cu cineva care încă are teme de vacanță.

Generația Nouă vs. Generația Veche

S-au schimbat vremurile! Azi trapperii sunt la fel ca publicul lor, destul de cuminți, chiar drăguți. Iar publicul… are 12–16 ani și greutatea medie a unei plăcinte cu brânză. Dacă se enervează, maxim îți trimit un sticker agresiv pe WhatsApp. În 2025 tinerii fani nu mai cer autografe. Nu mai cer selfie. Nu mai vor backstage. Acum vor să arunce chestii.

