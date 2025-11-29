Acasă » Exclusiv » Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor

Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor

De: Paul Hangerli 29/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

În ultimele săptămâni am intrat într-o gaură neagră de TikTok, Instagram și știri despre trapperii români, băieții răi ai generației Z+, care, după cum știm, sunt în centrul atenției. Ei bine, printre beat-uri, lanțuri groase, tatuaje, înjurături și glume de cartier, a apărut un nou trend național: sportul extrem al aruncatului cu obiecte după trapperi. 

Prima smardoială: Albert Nbn vs. sticla de plastic la Beach Please

La început, totul părea natural. La un festival, asupra traperului Albert Nbn a zburat o sticlă. De plastic. Goală. Sticla nici nu poți zice că „zburat” spre el. Mai degrabă „a plutit leneș în direcția lui”. N-a pățit nimeni nimic, pentru că sticla era atât de ușoară încât dacă o lăsai în bătaia vântului se întorcea singură la bar. Dar evenimentul a fost numai bun pentru a îi urca prestanța traperului. Are skilluri de Ninja!

După episodul cu sticla plimbăreață, internetul a devenit un teren de joacă. Pe TikTok circulă clipuri satirice în care, teoretic, se aruncă înspre Albert Nbn tot arsenalul de la locul de joacă al generației Z. Avem sticle, slime-uri, furci de plastic, probabil va urma și un unicorn gonflabil găsit la Jumbo.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
Fanii au aruncat cu o furcă de jucărie în Albert Nbn la concert

Pentru că tot românul este conspiraționist, ne-am permis și noi să devenim! Poate fanii s-au plictisit de trendurile obișnuite și au lansat unul nou: „Aruncă X după trapperul tău preferat” Aici lucrăm pe leveluri. Level 1- dai cu șervețel. Level 2- sticlă goală sau pe jumate goală. De plastic, normal. Că doar nu se dă cu o sticlă goală de Jack Daniels! Iar ultimul nivel la care primești bonus un autograf este furca de diavol sau diavoliță! Tot de plastic, normal!

Sami G – scandal cu pipăială!

Sami G a scăpat din „Liga Obiectelor Aruncate”. La el a fost mai nasol! Există o filmare în care se vede cum Sami urlă la un fan. Ce s-o fi întâmplat, s-a întrebat tot Tik-tokul! Ceva grav normal că doar nu urlă omul așa nitam nisam la fani! Apoi vine declarația: „Mi-a pus cineva mâna pe fund!” Dar ne asigură că își iubește și respectă fanii! Ce să faci? Dacă sunteți frumoși, se complică situația. În 2025, gusturile sunt fluide, orientările sunt flexibile, iar mâinile aparent foarte curioase. Nu s-a putut abține omul. Băiat sau fată, încă nu știm! Da acu’ pe bune se putea depune o plângere pentru hărțuire. Chiar este în trending.

Albert NBN vs Sticlă, episodul 12

Ultimul incident îl are tot pe Albert în rol principal. Un fan i-a aruncat din nou o sticlă de plastic, la Fălticeni, pe unde își făceau veacul Ion Creangă sau Sadoveanu pe vremuri, iar Albert a făcut o eschivă de ziceai că se antrenează cu Neo din Matrix. A plecat și de la concert de nervi! A ieșit apoi în live și a declarat că Dumnezeu îl iubește și l-a ferit de sticlă. Dar povestea nu se termină aici. De nervi că idolul a plecat de la concert, în parcare, un copil i-a dat cu piciorul în mașină. Sau cu ghizodanul. Albert, calm, iluminat: „N-am coborât, eu nu instig la violență.” Normal. Nu poți intra în conflict cu cineva care încă are teme de vacanță.

@cancan_ro AlbertNBN, incident la primul concert după revenirea în România. #albertnbn #viral #trap #fyromania #cancan ♬ sunet original – TrapRomania1

Generația Nouă vs. Generația Veche

S-au schimbat vremurile! Azi trapperii sunt la fel ca publicul lor, destul de cuminți, chiar drăguți. Iar publicul… are 12–16 ani și greutatea medie a unei plăcinte cu brânză. Dacă se enervează, maxim îți trimit un sticker agresiv pe WhatsApp. În 2025 tinerii fani nu mai cer autografe. Nu mai cer selfie. Nu mai vor backstage. Acum vor să arunce chestii.

CITEȘTE ȘI: Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți

NU RATA: Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV

Tags:
Iți recomandăm
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Exclusiv
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor
Exclusiv
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la…
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea ...
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ...
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Negocieri intense cu Antena 1. Se întoarce la TV după 15 ani!
Negocieri intense cu Antena 1. Se întoarce la TV după 15 ani!
Vezi toate știrile
×