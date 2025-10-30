Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia pe care partenerul pune multă presiune

Horoscop 31 octombrie 2025. Pe o zodie partenerul pune multă presiune, iar alta are parte de multă odihnă! Află care este norocoasa!

Berbec

Îți poți petrece prima parte a zilei odihnindu-te mai mult sau având grijă de tine după o săptămână destul de încărcată. Poți fi ușor îngrijorat în privința unor lucruri.

Taur

Ceva anume îți creează o ușoară stare de nemulțumire în prima parte a zilei, poate cineva te-a dezamăgit într-un anume fel. Situația se va schimba însă în bine pe parcursul zilei.

Gemeni

Unele sarcini sau responsabilități domestice sau profesionale par să-ți ocupe o mare parte din timp, solicitând din partea ta o atitudine serioasă și asumată.

Rac

Dacă ești plecat la un drum sau te întorci de undeva, este posibil să-ți ia mai mult timp decât ai preconizat, deci înarmează-te cu răbdare.

Leu

Dintr-un motiv anume, poate exista o anumită distanțare între tine și partenerul tău, poate aștepți ca el să facă primii pași ținând cont că el a fost cel care a greșit în viziunea ta.

Fecioară

Ai parte de o zi grea acasă, căci partenerul pune paie pe foc, după ce că oricum ești stresat la job. Nu ridica tonul și rămâi calm pentru a evita scandalurile!

Balanță

Ești mai introvertită și mai reflexivă astăzi, simțind nevoia să stai mai mult timp cu tine. Evită să te îngrijorezi în privința unor lucruri, nelăsându-te pradă unor temeri.

Scorpion

Ceva pare să nu te mulțumească sau să decurgă mai greu decât ți-ai fi dorit într-o relație anume, fapt care te face să te îndoiești de durabilitatea relației.

Săgetător

Emoțiile tale sunt mai vizibile astăzi iar dacă o situație anume îți creează o stare neplăcută, va fi greu să maschezi ceea ce simți.

Capricorn

Nu încerca să dai curs unor discuții sau conversații mai profunde dacă observi că perspectivele și credințele tale nu se potrivesc cu cele ale persoanei din fața ta.

Vărsător

Poți fi angrenat în tot felul de calcule sau analize financiare încercând să găsești o variantă care să te mulțumească, cea actuală nu pare să dea rezultate.

Pești

Dacă nevoile sau dorințele partenerului sunt diferite de ale tale, în loc să-i respingi din start propunerile, poți încerca să discuți lucrurile deschis și sincer.

