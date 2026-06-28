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Horoscop rune azi, 28 iunie 2026. Zodia Rac este tot mai aproape de pensionare sau de o vacanță lungă

De: Irina Maria Daniela 28/06/2026 | 08:00
Horoscop rune azi, 28 iunie 2026. Zodia Rac este tot mai aproape de pensionare sau de o vacanță lungă
Horoscop rune azi, 28 iunie 2026. Sursa foto: Shutterstock
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Runele nordice au mesaje noi pentru zodii azi, duminică, 28 iunie 2026. Câțiva nativi sunt încurajați să lase trecutul în urmă, să nu asculte persoanele care au intenții negative la adresa lor și să analizeze foarte bine lucrurile și situațiile înainte de a lua decizii majore. Află și tu, din rândurile următoare, ce previziuni complete au runele pentru tine!

Zodia Berbec – runa Uruz inversată

Sunt șanse mari ca azi să ratezi un moment care este avantajos pentru tine. Pare că puterea ta azi te cam lasă baltă și să ai parte de un eșec neplăcut, așa cum sunt multe. Dar problema poate părea mai mare sau mai mică, în funcție de cum alegi tu să privești lucrurile. Dar nu uita că roata fie și pătrată, tot se întoarce ea și vei ajunge în același punct, când vei avea de făcut aceeași alegere și probabil trebuie să acționezi diferit atunci.

Zodia Taur – runa Algiz

Runa de azi îți spune că este mai bine să lași timpul să rezolve o situație sau o relație care nu pare a fi strălucită acum. Alungă problemele din mintea ta și din gândurile obsesive. Este timpul să o pui pe pauză, cel puțin o perioadă. Nu opune rezistență, ia pauză și simte-te bine. Fii atent la tot ceea ce se schimbă în tine și pe lângă tine. Nu uita că ai nevoie de versatilitate în viață.

Zodia Gemeni – runa Fehu cu fața în jos

Este timpul să cauți sfaturi legate de lucrurile care te macină la cei din jurul tău. Nu mai lăsa trecutul să te frământe, nu ai cum să schimbi lucrurile care s-au întâmplat. Este mai productiv să te focusezi pe viitor și pe scopurile pe care le ai acum în gând. Dacă înveți această lecție, vei avea șansa de a cunoaște lucruri bune ce îți vor aduce mai mult succes în viitor.

Zodia Rac – runa Jera

Runa zilei anunță o schimbare pozitivă permanentă, care va fi rezultatul muncii depuse te tine în ultimele luni. Poate te pensionezi, iei o vacanță mai lungă sau o perioadă sabatică. Scopul schimbării este să te bucuri de roadele muncii tale. Runa te atenționează că trebuie să tragi tare pentru a finaliza un proiect, pentru a avea parte de o recompensă pe măsură.

Zodia Leu – runa Nauthiz

Azi pot apărea întârzieri sau modificări de direcție. Este bine să îți reanalizezi planurile cu mare atenție. Restricționează-te unde e cazul și identifică latura ta întunecată, care te face să pari slab pentru cei din exterior. Trebuie să descoperi ce anume din interiorul tău te lasă fără noroc în domeniul în care îți dorești reușite. Vei învăța multe despre tine din greutăți și eșecuri, dar nu uita să privești și partea pozitivă a acestor situații.

Zodia Fecioară – runa Sowulo inversată

Azi e posibil să fie ziua surprizelor neplăcute: fie primești tu una, fie faci tu altcuiva alta. Indiferent de caz, runa zilei spune că trebuie să scoți adevărul la iveală. Acționezi din iubire sau din frică? Runa aceasta, care simbolizează soarele, are o energie ca a unui bulgăre uriaș de lumină. Ea aduce adevărul vital la suprafață, pentru ca toată lumea să îl afle. De fiecare dată când nu vei fi în energia adevărului, Sowulo te va atenționa.

Zodia Balanță – runa Wunjo cu fața în jos

Ești în dubii azi? Trebuie să amâni deciziile până când vei avea mai multe informații în baza cărora să iei o decizie finală. De ce contează acest lucru? Pentru că doar așa poți vedea că cei din jur, care sunt implicați în aceleași lucruri ca tine, nu sunt la fel de dedicați sau interesați de ele. Analizează totul cu atenție pentru a evita problemele.

Zodia Scorpion – runa Berkana inversată

Azi simți că începe o perioadă de renaștere personală. Este o zi bună să renunți complet la vechile tipare, obiceiuri, și să te deschizi ca o carte pentru a primi noi oportunități în viața ta. La capitolul relații sociale – familie și prieteni – simți nevoia de a consolida legăturile și a construi fundații solide.

Zodia Săgetător – runa Ehwas cu fața în sus

Azi sunt șanse mari ca planurile tale să se schimbe, fie că este vorba despre un plan, o călătorie sau o locație. Dar acest lucru nu te va lua prin surprindere, deoarece și tu te-ai gândit în trecut la această schimbare. Este posibil să fii deja pregătit pentru ea. Dar runa te atenționează că schimbarea va fi una gradată, nu mare, și pozitivă. Bucură-te de zilele care vin, chiar dacă îți par grele la început.

Zodia Capricorn – runa Inguz

Runa de azi reprezintă pace, armonie, unitate și înțelegere, dar și iubirea dintre partenerii romantici. Inguz este asociată cu întregul, cu sexualitatea sănătoasă, familia puternică și plină de afecțiune. Ea reprezintă un cămin stabil și trainic. Este protectoare și călăuzitoare, lumina de la capătul tunelului și inspirația creativă.

Zodia Vărsător – runa Mannaz

Trebuie să te asiguri că ai o relație cu tine însuți cât mai bună. Dacă nu o ai cu tine, nu poți avea relații nici cu cei din jur. Mai trebuie să te asiguri că ai o relație bună și cu Marele Mister. Nu aștepta sau căuta laude despre rezultatele tale. Nu este o zi în care să cauți atenție de la cei din jur. Trebuie să te abții de la a-i judeca și critica pe cei din jur. Trebuie să reții trecutul, să trăiești prezentul și să te gândești puțin la viitor. Viața ta obișnuită merită trăită în fiecare clipă.

Zodia Pești – runa Raido

Probabil ai observat că sunt oameni în jurul tău care te sabotează. Trebuie să te distanțezi de ei imediat. Chiar dacă îți spun lucruri neplăcute, tu continuă pe drumul spre care interiorul tău te ghidează. Dacă te vei lăsa influențat de ei, vei fi supărat pe tine. Se va întâmpla ceva nou și neașteptat, fix cum îți dorești, dar doar dacă îți vezi de treaba ta și nu de a altora.

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