Iancu Sterp, prima reacție după ce a fost acuzat că a snopit în bătaie un cioban: „L-am văzut o dată-n viață”

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 15:26
Iancu Sterp, prima reacție după ce a fost acuzat că a snopit în bătaie un cioban /Foto: Social media

Familia Sterp este, din nou, implicată într-un scandal de proporții. De data aceasta, cel care a călcat pe bec este Iancu Sterp. Acesta este acuzat că a snopit în bătaie un cioban. Victima a făcut declarații de pe patul de spital, iar acum Iancu vine cu replica. Cum răspunde fratele lui Culiță Sterp acuzațiilor?

Recent, un cioban a făcut acuzații grave la adresa lui Iancu Sterp. De pe patul de spital, acesta a povestit cum Iancu, împreună cu alți angajați ai săi, l-au prins pe un câmp și i-au aplicat o bătaie soră cu moartea. Bărbatul susține că a fost bătut cu parii și cer acum să i se facă dreptate.

„Oameni buni sunt la spital în județul Hunedoara, orașul Hațeg. A venit Iancu Sterp cu parii și m-au bătut pe câmp și vreau să vedem dacă Poliția Română îi favorizează, având în vedere că ei sunt vedete. (…) Vedete care sar la bătaie și bat oamenii pe câmpuri. (…) Uitați-vă și voi. Mi-au dat cu parii în cap, peste mâini, peste picioare”, a spus bărbatul de pe patul de spital.

Ciobanul care susține că a fost bătut de Iancu Sterp /Foto: Captură Facebook

Iancu Sterp, prima reacție

Ei bine, după acuzațiile făcute, Iancu Sterp nu a pierdut vreme și a reacționat în mediul online. Acesta a negat toate acuzațiile și s-a arătat extrem de deranjat de faptul că este târât în acest scandal. Susține că pe ciobanul respectiv l-a văzut o singură dată și asta cu aproximativ o lună în urmă.

De asemenea, Iancu Sterp a precizat că nu va lăsa lucrurile așa. El consideră că bărbatul vrea doar să facă bani pe spatele lui și are de gând să nu îl lase să scape. Acesta a precizat că deja a făcut demersurile necesare și l-a dat în judecată pe cioban pentru defăimare și denigrare.

„Fac și eu videoclipul ăsta ca răspuns pentru băiețașul ăsta. Nu e primul și probabil nici ultimul care vorbește aiurea de mine și de familia mea, care ne acuză pe nedrept ca l-aș fi bătut eu pe câmp, după a zis că l-a bătut Culiță. În declarație, mi-a zis polițistul, că eu l-am ținut și l-a bătut ciobanul meu. El nici nu știe cine l-a bătut. Aruncă cu vorbe și cu nume în aer.

Eu am făcut toate demersurile legale să-l dau în judecată pe băiatul ăsta și pe toți cei care o să mai folosească numele meu și al familiei mele, pentru defăimare și denigrare. Nu e posibil să mă bată pe mine cineva și eu să zic că m-a bătut Becali. Să-l dau pe Becali la poliție că știu ca are bani și scot bani de pe el.

Nu știu la ce se gândește omulețul ăsta. Eu n-am avut de-a face cu băiatul ăsta. Cred că l-am văzut o dată-n viață acum o lună, pe câmp cu oile. El zice că e bătut de vreo săptămână. Habar n-am cine l-a bătut, habar n-am ce a pățit. Dar nu e posibil sa vorbească așa aiurea și asta n-o să rămână așa!”, a spus Iancu Sterp, în mediul online.

