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Ileana Sterp, în lacrimi după despărțirea de Daniel Aloman. Trece printr-o perioadă grea: „Sunt umflată la față”

De: Anca Chihaie 02/07/2026 | 12:05
Ileana Sterp, în lacrimi după despărțirea de Daniel Aloman. Trece printr-o perioadă grea: „Sunt umflată la față”
Foto: Instagram
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Ileana Sterp traversează una dintre cele mai sensibile perioade din viața sa personală, la scurt timp după ce a făcut public faptul că relația cu Daniel Aloman a ajuns la final. Anunțul despărțirii a surprins numeroși urmăritori ai celor doi, mai ales că, de-a lungul anilor, au fost considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din mediul online.

După șapte ani împreună și construirea unei familii, cei doi au decis să urmeze drumuri separate. Deși vestea a generat numeroase întrebări și speculații în spațiul public, niciunul dintre ei nu a oferit explicații detaliate cu privire la motivele care au dus la încheierea relației. Ambii au preferat să trateze situația cu discreție, concentrându-se asupra vieții de familie și asupra responsabilităților pe care le au în continuare.

Ileana Sterp, în lacrimi după despărțirea de Daniel Aloman

În ultimele zile, Ileana Sterp a atras din nou atenția comunității sale din mediul online după ce a publicat o fotografie în care apare vizibil afectată din punct de vedere emoțional. Aceasta apare plângând și a transmis că trece printr-o perioadă foarte dificilă.

„Ultimul timp pentru mine a fost și așa… doar că n-am arătat. I-am spus ieri doamnei doctor că încă sunt umflată la față, în special în zona de sub ochi, și m-a întrebat: «Ai mai plâns?». I-am răspuns: «Zilnic». Știu că este doar o perioadă și știu că e trecătoare și o să fie bine. Am încredere în Dumnezeu că o să fie bine. Mulțumesc pentru mulțimea de mesaje și încurajări. Sunteți minunați.”, a transmis Ileana.

Fără a intra în detalii despre despărțire, vedeta a lăsat de înțeles că ultimele săptămâni au fost marcate de momente dificile, pe care a încercat să le gestioneze cât mai discret. Deși în aparițiile publice și în activitatea din mediul online a continuat să își păstreze calmul, realitatea din spatele imaginilor a fost diferită, iar impactul emoțional al separării și-a pus amprenta asupra stării sale.

Foto: Instagram

În ceea ce îl privește pe Daniel Aloman, acesta a ales să adopte o poziție rezervată după apariția informațiilor despre despărțire. Întrebat despre situația dintre el și fosta parteneră, a preferat să nu ofere explicații suplimentare și nu a intrat în detalii privind motivele care au dus la încheierea relației. (VEZI AICI CE A DECLRATAT DANIEL)

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