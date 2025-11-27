Acasă » Exclusiv » Imagini tulburătoare! Cum s-a filmat în cimitir mama gemenilor căzuți de la etajul 10 (în timp ce ea făcea live pe Facebook)

Imagini tulburătoare! Cum s-a filmat în cimitir mama gemenilor căzuți de la etajul 10 (în timp ce ea făcea live pe Facebook)

De: Veronica Mavrodin 27/11/2025 | 19:16
Imagini tulburătoare! Cum s-a filmat în cimitir mama gemenilor căzuți de la etajul 10 (în timp ce ea făcea live pe Facebook)
Andreea Vizu a fost eliberată recent din penitenciar, după ce a ispășit parțial pedeapsa pentru ucidere din culpă în cazul propriilor copii, gemenii de doar doi anișori care au căzut de la etajul 10, în timp ce ea făcea un live pe Facebook. Tragedia din Ploiești care a sfâșiat o țară întreagă revine acum în atenția publicului, iar CANCAN.RO are toate detaliile.

Cazul care a tulburat România în 2021 vine cu o continuare care îți lasă un nod în gât: pe TikTok au apărut imagini în care Andreea fumează și dansează chiar lângă mormintele micuților. Mama gemenilor s-a filmat în timp ce fredoneaza manele, fumează și își clatină corpul, ca un dans al suferinței, fix lângă crucile copiilor ei. 

Amintim că în 2021, gemenii Moise și Beatrice, în vârstă de 2 ani și trei luni, au căzut în gol de la etajul 10 al blocului în care locuiau, în timp ce mama lor era în altă cameră, fuma, asculta muzică și făcea live pe rețelele de socializare. Potrivit anchetatorilor, cei doi micuți se jucau în dormitor și s-au cățărat pe mobilier, până au ajuns la fereastra care le-a adus sfârșitul. Copiii ar fi fost lăsați nesupravegheați minute bune. Vecinii, alarmați de zgomotele din apartament, au sunat la 112. Abia la al doilea apel autoritățile au intervenit, însă era deja prea târziu: unul dintre gemeni căzuse, iar celălalt, băiatul, era agățat de pervaz, în ultima clipă. 

Potrivit medicilor legiști, Andreea era atunci sub influența drogurilor. Consumase mefedronă și o substanță psihoactivă creată din ierburi amestecate cu chimicale halucinogene, un produs care imită efectele THC-ului. Femeia mai are un fiu mai mare, David, care a fost luat de lângă ea după tragedie și crescut de rudele paterne.

În 2023, femeia a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, însă în vara lui 2025 a fost eliberată înainte de termen, pe motive medicale.  De atunci, femeia a revenit în mediul online, postând frecvent pe TikTok poze și filmări care o arată suferind. 

Tentativă de suicid, provocată pe TikTok: „Dumnezeu m-a salvat de la moarte”

În luna octombrie, Andreea a publicat o filmare din spital, cu mască de oxigen pe față, declarând că a încercat să își ia viața „din cauza oamenilor de pe TikTok”:

„Voi, astea care m-ați provocat pe live ca eu să-mi iau viața, uite că Dumnezeu m-au salvat de la moarte. Tot ce mi-ați dorit voi se va întoarce împotriva voastră”, a scris aceasta în dreptul imaginii de pe patul de spital.

Un trecut plin de probleme

Cazul familiei ar fi fost cunoscut de DGASPC Prahova, încă dinainte de tragedie. Andreea avea: amenzi pentru prostituție, dosar penal pentru cerșetorie, în care îi implica și pe copii.

Deși situația era gravă, instituția a considerat atunci că micuții nu sunt în pericol, deoarece locuiau temporar cu bunica maternă. După revenirea femeii din străinătate, minorii au fost lăsați din nou în grija ei.

Martorii au povestit în instanță că Andreea nu se ocupa deloc de cei mici: nu îi spăla, nu le dădea să mănânce și își petrecea ore întregi pe rețelele sociale, în live-uri provocatoare. La multe dintre ele participa împreună cu o prietenă, dansând lasciv în fața camerei și implicându-l chiar și pe băiatul cel mare, pe care îl îndemna să danseze.

Mama gemenilor invoca probleme medicale

La inceputul anului, mama gemenilor a încercat convingă judecătorii să o elibereze mai devreme, motivând că ar suferi de afecțiuni neurologice și psihiatrice.

”Apărătorul petentei precizează că ceea ce a trăit petenta a fost o drama, care a fost mediatizată, are o epilepsie din copilărie, netratată, pentru că provine dintr-o familie foarte săraca, are pierderi de memorie, stare depresivă recurentă si un pic de cifoză.

Pe fondul acestor afecţiuni, starea de stres pe care a avut-o prin pierderea a doi copii, starea de reținere în arest, necesitatea de avea o alimentaţie corespunzătoare, de a evita şocurile, toate duc la textul de lege privind imposibilitatea executării pedepsei, are însoţitor, pentru ca are căderi dese de memorie, apreciază că se poate dispune întreruperea executării pedepsei, nu este o cerere abuzivă, este o problema și o dramă de viață, care i-ar da posibilitatea acestei persoane, o perioadă să iasă și să se trateze, astfel încât să poată să-şi execute şi pedeapsa, să poate sa nu devină o povară pentru societate”, se arată în dosarul cererii de întrerupere a pedepsei, de la acea vreme. 

 

 

