”Îmi petrec nopțile cu Loredana Chivu!” A uitat de soție Armin Nicoară? Numai în pielea Claudiei Puican să nu fii! Detaliile incendiare, direct de la saxofonist

Armin Nicoară vorbește despre relația cu soția sa, Claudia, bebelușul pe care îl așteaptă, dar și femeile la care… aspiră seară de seară.

Știm deja că Armin Nicoară nu se ferește niciodată să își expună părerile și simpatiile față de alte femei din showbiz, fără absolut nicio perdea. Deși este căsătorit cu Claudia, aceasta pare să nu fie deloc deranjată de comentariile saxofonistului, spre bucuria artistului, care se exprimă liber ori de câte ori are ocazia.

Armin face topul vedetelor preferate din România, iar primele impresii sunt despre Loredana Chivu.

"Știm deja ce poze are Loredana Chivu pe rețelele de socializare, are și cont de Only. Îmi petrec nopțile cu ea din când în când. Am tot fost abonat la contul ei, dar acolo trebuie să te abonezi lunar. Când sunt momente mai grele în viață de mai uiți, e normal, e o persoană frumoasă. Are poze și pe Instagram, uneori nici nu trebuie să te mai abonezi", spune saxofonistul.

Bun, bun, dar la câte fete s-a abonat saxofonistul?

”Sunt abonat la mai multe fete, am și eu preferatele mele. Sunt și persoane pe care le cunoști, precum Loredana Chivu sau Daniela Crudu, și intri să le vezi. Suntem în epoca modernă, fiecare face ce vrea. E frumos! Doar te uiți! Ce e frumos și lui Armin îi place”, a adăugat Armin.

De ce au apelat Claudia și Armin Nicoară la fertilizarea in vitro tocmai la Paris, cine consideră saxofonistul că nu ar avea ce căuta în industria muzicală din România, dar și cum își împacă soția după ce îl prinde pe picior greșit.

