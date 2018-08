Interviu în pat cu Andreea Esca, la UNTOLD: ”M-am gândit că trebuie să văd cum arată acest festival și din spatele ecranului”

UNTOLD 2018 și-a deschis porțile pentru toată lumea iubitoare de muzică bună! Și… bineînțeles, Andreea Esca nu putea să lipsească de la cel mai mare festival de muzică din Europa. (Cele mai bune oferte laptopuri )

UNTOLD a reuşit să devină un fenomen internaţional şi unul dintre cele mai aşteptate festivaluri de muzică din Europa. Turiștii din Europa, dar și din România au venit să se bucure de atmosfera incendiară de la UNTOLD. Bineînțeles, Andreea Esca și-a făcut apariția la festivalul așteptat, cu sufletul la gură, de toată lumea. (CITEȘTE ȘI: SENZAȚIA ZILEI LA UNTOLD! UN ANSAMBLU DE FOLCLOR A ATRAS ATENȚIA LA CEL MAI MARE FESTIVAL DIN EUROPA. VIDEO)

„M-am gandit ca trebuie sa vad cum arata acest festival si din spatele ecranului. E prima data cand vin, sunt uimita de lucrurile minunate pe care le pot face in Cluj. Sunt aici de luni, am vazut cum s-a construit, practic, un oras in cateva zile. Felicitari, bravo! Sunt cu toata gasca aici, Alex, Alexia, toata lumea. Azi am fost cu echipa revistei mele. Am facut un pat imens pentru ca oamenii sa se relaxeze dupa mancare si multa muzica. Stam pana duminica.”, a mărturisit Andreea Esca, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Andreea Esca, declarații despre fiica ei

Andreea Esca a vorbit și despre fiica ei. Alexia Eram a obținut note foarte bune la examenul de maturitate și urmează să plece la o facultate presigioasă din Marea Britanie. Tânăra are o relație cu Mario Fresh, iar cei doi vor păstra legătura chiar dacă se vor vedea mai rar. (VEZI ȘI: CE NOTĂ A LUAT FIICA ANDREEI ESCA LA BAC! ALEXIA ERAM A RECUNOSCUT)

”Alexia este deja la facultate, pleaca in septembrie. Facultatea si dragostea nu au legatura, sunt separate. O sa le impace pe amandoua, ea nu isi face griji. Nu i-am dat sfaturi despre dragoste, nu imi place sa o fac, in general. Cred ca fiecare trebuie sa experimenteze pe pielea lui, orice. Eu ascult si povestesc, nu dau sfaturi. O sustin cu lucrurile cu care sunt de acord.”, a marturisit Andreea Esca, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Untold 2018, cel mai sigur festival din România

Pe parcursul celor patru zile ale evenimentului, peste 1.100 de jandarmi, poliţişti, pompieri şi cadre medicale vor asigura măsurile de ordine, de siguranţă publică şi de sănătate. De asemenea, pentru urmărirea perimetrului în care are loc festivalul, vor fi montate 70 de camere video de supraveghere. (VEZI ȘI: UN GRUP DE ENGLEZI S-A FĂCUT REMARCAT ÎN DESCHIDEREA UNTOLD 2018! PETRECĂREȚII SUNT PUȘI PE FAPTE MARI)

„Untold este cel mai sigur festival din România, am reuşit să creăm cea mai eficientă siguranţă a spectatorilor din Europa. Misiunea este un sistem integrat, un parteneriat între mai multe instituţii. Avem forţe suficiente, 500 de jandarmi pe zi. Vor veni în sprijin colegi de la Gruparea Mobila de Jandarmi Târgu Mureş. De asemenea, vor fi instalate peste 70 de camere video de supraveghere pe întreg perimetrul festivalului, separate de cele ale stadionului Cluj Arena, care ne ajută pentru identificarea şi probarea unor fapte antisociale”, a spus Liviu Uzlău, șeful Direcției Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, într-o conferință de presă. (Reduceri mari la jocuri PC )