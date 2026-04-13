Iran va juca la Cupa Mondială în SUA, în ciuda tensiunilor: anunțul oficial al FIFA

Într-un context geopolitic tensionat, decizia FIFA de a menține meciurile Iranului pe teritoriul Statelor Unite la Cupa Mondială din 2026 ridică semne de întrebare privind siguranța și influența politicului în sport. În ciuda solicitărilor de relocare, oficialii fotbalului mondial insistă că programul nu va fi modificat.

Președintele Gianni Infantino a confirmat că naționala Iranului va disputa meciurile din faza grupelor în Statele Unite, conform tragerii la sorți, respingând orice posibilitate de relocare.

FIFA menține planul inițial

Declarația vine după ce Iranian Football Federation a cerut mutarea partidelor în Mexic, invocând riscuri de securitate generate de implicarea SUA în conflictul din regiune. Autoritățile sportive iraniene au mers chiar mai departe, interzicând echipelor naționale și de club să călătorească în state considerate ostile.

Cu toate acestea, Infantino a fost ferm: programul rămâne neschimbat, iar meciurile vor avea loc „acolo unde trebuie”.

Programul Iranului la Cupa Mondială 2026

Iran, calificată încă din 2025, va evolua în Grupa G, unde va întâlni adversari puternici precum Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Toate partidele sunt programate pe teritoriul american, două dintre ele urmând să se joace la Los Angeles, iar una la Seattle. Turneul final organizat de FIFA va avea loc între 11 iunie și 19 iulie 2026, fiind găzduit în comun de Statele Unite, Mexic și Canada.

Îngrijorări privind siguranța

Contextul politic complicat amplifică tensiunile din jurul participării Iranului. Președintele Donald Trump a declarat că echipa iraniană este binevenită, dar a sugerat că există preocupări legate de siguranța jucătorilor.

Ulterior, acesta a clarificat că eventualele amenințări nu ar proveni din partea Statelor Unite, însă declarațiile au alimentat incertitudinea.

În paralel, jucătorii iranieni au transmis mesaje cu tentă politică, apărând înaintea unui meci amical cu imagini ale unor copii despre care susțin că ar fi fost afectați de atacuri recente.

Sprijin din partea FIFA

În timpul vizitei sale în Turcia, Infantino s-a întâlnit cu echipa Iranului și le-a transmis un mesaj de susținere. Oficialul FIFA a promis sprijin logistic complet, inclusiv pentru organizarea cantonamentelor și a activităților internaționale.

El a evitat însă să comenteze direct asupra conflictului geopolitic, menținând poziția FIFA de neutralitate.

Tensiuni și în interiorul echipei

Pe lângă presiunile externe, naționala Iranului se confruntă și cu controverse interne. Atacantul Sardar Azmoun, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, a fost exclus din lotul pentru cantonamentul recent.

Decizia vine pe fondul unor reacții critice după ce fotbalistul a publicat pe rețelele sociale o imagine alături de liderul Dubaiului, într-un moment sensibil din punct de vedere politic.

Fotbalul, prins între sport și geopolitică

Cazul Iranului evidențiază din nou cât de strâns sunt legate sportul și politica la nivel global. Deși FIFA încearcă să păstreze competiția departe de influențele externe, realitatea arată că marile turnee nu pot fi complet separate de contextul internațional.

Pentru moment, decizia rămâne definitivă: Iran va juca în Statele Unite. Însă până la startul competiției, rămâne de văzut dacă tensiunile vor influența în vreun fel desfășurarea turneului sau participarea echipei.

CITEȘTE ȘI: Aurul negru al lumii: povestea fascinantă a caviarului Beluga din Iran

Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu Martínez și a Mandinhei