Iubire ca-n filme! Dan Capatos, confesiuni despre începutul relației cu soția lui: „Sper să ne fi iertat oamenii respectivi”

Dan Capatos, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a oferit primul interviu după plecarea din trustul Antena 1. Cu toate că preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba de familie, prezentatorul a mărturisit că atât el cât și soția lui se aflau în alte relații atunci când s-au cunoscut. Mai mult, ea a fost nevoită să își anuleze nunta. Toate detaliile, în articol.

Celebrul om de televiziune a depănat amintiri din timpul edițiilor din anii 2000, a vorbit despre motivul pentru care a plecat de la pupitrul Xtra Night Show, dar și despre viața personală.

Dan Capatos, despre începuturile relației cu soția lui

Dan Capatos a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut soția, pe Monica, femeia alături de care avea să își petreacă toată viața și care urma să îi ofere un copil, pe Andrei. Dacă povestea lor este una frumoasă, începutul relației a fost unul demn de filme. Cei doi aveau alți parteneri de viață. Dacă prezentatorul se afla într-o relație care era oricum pe final, soția lui urma să se căsătorească în… 2 luni.

„Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat. Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie. Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui. Dovadă că din 99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa.”

VEZI ȘI: Puya vine la Dan Capatos Show și face dezvăluiri de senzație. De ce s-a amânat turneul “Adevărul gol-goluț”+ Detalii din culisele Eurovision

NU RATA: Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!