Iubita lui Horațiu Potra, cu 10.000 de euro la purtător! A epatat cu brandurile la vedere | EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 20/11/2025 | 19:19
Iubita mercenarului roman Horațiu Potra care a fost astăzi adus înapoi în România a fost surprinsă cu o geantă în valoare de aproape 7000 de euro conform site-urilor de specialitate, marca Chanel. Deși o purta invers, probabil să nu epateze banii făcuți ilegal ai iubitului său, un ochi specializat își dă seama imediat. CANCAN.RO are detalii!

Dar să vorbim puțin despre detalii, pentru că avem ce comenta aici.  Geanta este modelul „Chanel Mini Flap Bag with Handle” și prețul unei genți de genul poate ajunge și până la 10.000 de euro pe platforma de revânzare a bunurilor de lux, Vestiare Collective.

Iubita lui Horațiu Potra, apariție de zeci de mii de euro

În fotografia surprinsă pe aeroport, domnișoara pare să fi înțeles perfect principiul: dacă tot e haos în jur, măcar să strălucească outfitul. Ținuta ei all-black, teoretic simplă, practic a strigat „mă pregătesc pentru blitzuri” mai tare decât orice declarație oficială. Ușor încruntată, și-a pus geanta invers, așa cum vă spuneam și î rândurile de mai sus. Degeaba, însă!

Iubita lui Horațiu Potra, cu o geantă Chanel

Ce credeați că s-a terminat epatarea de branduri, normal că în picioare nu mergea decât o pereche de adidași Hermes în valoare de aproximativ 1.200 – 1.600 de euro. Iubita de mercenar nici nu poate să se îmbrace altfel. Păcat că nu i-au mai ajuns banii și de vopsit. Ooops!
În timp ce autoritățile gestionau procedurile formale ale readucerii lui Potra în țară, ea părea să gestioneze propriul moment, mult mai fotogenic, mult mai discutat și, fără îndoială, mult mai scump. Fiecare cu ce-l doare!

CITEȘTE ȘI: Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns

NU RATA: Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi

Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a ...
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a iertat și l-a taxat public!
Horoscop 21 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de conflicte toată ziua
Horoscop 21 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de conflicte toată ziua
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K
Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă
Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă
