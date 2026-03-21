Jador, un alt necaz după ce s-a despărțit de Oana Ciocan. Manelistul a fost la spital cu tatăl său

Se pare că problemele nu se opresc pentru Jador. După încheierea relației cu Oana Ciocan, cea care l-a făcut tată pentru prima dată, manelistul se confruntă cu o nouă situație delicată în familie. Tatăl său a fost dus la spital și a trecut printr-o operație chirurgicală. Deocamdată nu se știe care este starea de sănătate a bărbatului, căci manelistul a preferat să fie discret cu acest subiect.

După despărțirea de Oana Ciocan, Jador trece prin momente dificile. Manelistul este activ pe rețelele de socializare și le-a arătat fanilor câteva imagini din spital, arătând că are parte de o perioadă grea. El apare alături de tatăl său, care urmează să fie operat, și de mama sa, vizibil emoționată în timp ce i se măsoară tensiunea.

Artistul a transmis indirect criticilor și răutăcioșilor să înțeleagă că trece prin clipe grele și că nu e ușor să gestionezi astfel de situații. El a fost aspru judecat după despărțirea de Oana Ciocan, mai ales că au apărut multe zvonuri cu privire la motivul despărțirii.

Deși Jador nu a dezvăluit detalii despre natura operației, videoclipul său a atras rapid atenția internauților, devenind viral pe platforma TikTok.

„Mai tăceți din gură, bre, că m-ați zăpăcit (…) Se duce la operație (n.r. Jador, despre tatăl lui). Îl operează, ia uite!“, a spus Jador într-un videoclip postat în mediul online.

Mulți dintre fani și-au exprimat sprijinul pentru el și pentru familia sa, trimițând urări de sănătate și recuperare rapidă tatălui manelistului. Unele comentarii au speculat că intervenția ar putea fi o micșorare de stomac, însă informația nu a fost confirmată.

„Doamne ajută tuturor! Multă sănătate tatălui tău și recuperare cât mai ușoară după operație. Pentru tine și toată familia ta, doar binecuvântări, liniște și sănătate,să fiți ocrotiți și să rămână uniți, înconjurați de iubire și oameni dragi“, a fost un alt comentariu.

