Johny Romano a fost la un pas să își piardă viața în urma unui episod halucinant. Cum a reuşit artistul să scape în ultima clipă: „Am zis că o să mor”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Johny Romano povestește mai multe despre noua piesă cu care este numărul 1 în trending, copilăria petrecută în Ferentari și relația cu frații săi. În plus, cântărețul vorbește despre experiențele urâte cu femeile. Într-unul dintre episoadele cu pricina, fata cu care era a avut o ieșire halucinantă de-a binelea.

Johny Romano discută despre copilăria sa alături de cei doi frați și sora sa mai mică, despre cum l-a descoperit Connect-R în urma unei postări pe Instagram, dar și despre greutățile de care s-a lovit în copilărie. În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artistul povestește care sunt cele mai amuzante și cele mai ciudate episoade prin care a trecut alături de femei.

Deși spune că acum vrea să se focuseze pe carieră și nu vrea să se pună la casa lui, în trecut, Johny a trecut prin mai multe întâmplări. Unele amuzante, altele halucinante. În cadrul uneia dintre ele, viața sa a fost serios pusă în pericol. În timp ce se afla cu iubita în mașină, aceasta a recurs la un gest strigător la cer.

”Am avut niște rele, niște episoade psihotice cu femeile! Am zis că mor! De moarte! Chiar am zis că o să mor. Episoade în care chiar am fost speriat pentru viața mea, iar eu nu sunt acest om moale, sunt al dracului și eu, dar am crezut că mierlesc.

Eram în mașină, în mers. D-alea rele! Am plecat de acolo! A fost doar acel caz. Acela a fost cel mai urât moment! Eram în mașină, avea 80km/h și gata, nu mai conducea nimeni mașina. Eu nu am permis, ea conducea”, a povestit fostul concurent de la Te Cunosc de Undeva.

”Nu mă deranjează geloziile”

În rest, tânărul de la Antena 1 susține că nu este deranjat de prea multe lucruri când vine vorba despre relații. Ba chiar încearcă să înțeleagă și eventualele momente de gelozie.

”În rest, nu mă deranjează geloziile. Le înțeleg, mai ales în meseria mea, dar încerc să le elimin. Îmi imaginez că sunt niște gânduri și pot să le înțeleg, nu e o supărare”, a adăugat solistul.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Johny Romano vorbește despre rasism, job-urile pe care le-a avut în afara țării înainte de a deveni faimos, relația cu frații săi și planurile pentru vara aceasta. Când își lansează albumul de debut, unde va călători și cu ce problema medicală s-a confruntat de curând, aflați AICI.

