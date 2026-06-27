Kim Kardashian l-a susținut, Curtea Supremă i-a dat dreptate. Bărbatul condamnat la moarte revine în tribunal

Unul dintre cele mai controversate cazuri judiciare din Statele Unite revine în atenția publicului. Richard Glossip, fost condamnat la moarte în Oklahoma și aflat de trei ori la un pas de execuție, se întoarce în instanță după ce Curtea Supremă a SUA i-a anulat condamnarea. După aproape 30 de ani petrecuți în detenție, cazul său va fi rejudecat în legătură cu o crimă comisă în 1997.

Richard Glossip revine în fața judecătorilor

Richard Glossip, fost deținut pe culoarul morții din Oklahoma, urmează să compară din nou în instanță pe măsură ce procesul privind uciderea din 1997 a fostului său angajator intră într-o nouă etapă.

Glossip a fost eliberat pe cauțiune luna trecută, după aproape trei decenii petrecute în închisoare. Audierea programată marți va stabili dacă dosarul merge direct către un nou proces sau dacă va avea loc mai întâi o audiere preliminară pentru a determina dacă există suficiente probe pentru continuarea procedurilor.

Condamnarea a fost anulată de Curtea Supremă a SUA

Anul trecut, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat condamnarea inițială a lui Glossip, într-o decizie care a atras atenția la nivel național.

Judecătorii au concluzionat că procurorii au permis unui martor-cheie să ofere mărturii despre care știau că sunt false, încălcând astfel dreptul constituțional al lui Glossip la un proces echitabil.

Decizia a deschis calea pentru rejudecarea unuia dintre cele mai mediatizate cazuri de condamnare la moarte din istoria recentă a Statelor Unite.

Acuzat că a comandat uciderea fostului său șef

Richard Glossip fusese condamnat la moarte pentru uciderea lui Barry Van Treese, proprietarul unui motel din Oklahoma City și fostul său angajator.

Potrivit procurorilor, crima a avut loc în 1997, iar victima a fost bătută mortal cu o bâtă de baseball într-un presupus complot de tip „murder-for-hire”, adică o crimă comandată contra cost.

De-a lungul anilor, Glossip a susținut constant că este nevinovat.

Procurorii vor un nou proces, dar fără pedeapsa capitală

Procurorul general al statului Oklahoma, Gentner Drummond, a anunțat că autoritățile intenționează să îl judece din nou pe Glossip pentru omor. Totuși, statul nu va mai solicita pedeapsa cu moartea în cazul unei eventuale noi condamnări.

Această decizie marchează o schimbare importantă față de procesele anterioare, care l-au plasat pe Glossip de mai multe ori în pragul execuției.

De trei ori la un pas de moarte

Cazul lui Richard Glossip a devenit celebru și pentru numeroasele amânări ale execuției sale. În perioada petrecută pe culoarul morții, instanțele din Oklahoma au stabilit nu mai puțin de nouă date diferite pentru executarea sa.

Glossip a ajuns atât de aproape de moarte încât a consumat de trei ori ultima masă destinată condamnaților înaintea execuției.

În 2015, el a fost mutat într-o celulă aflată chiar lângă camera de execuție din Oklahoma și a așteptat să fie dus pe targă pentru a primi injecția letală. Execuția a fost însă suspendată în ultimul moment.

Sprijin din partea unor personalități cunoscute

De-a lungul anilor, Richard Glossip a atras sprijinul mai multor personalități publice, printre care și vedeta de televiziune Kim Kardashian, care a cerut revizuirea cazului și a susținut campaniile pentru reanalizarea probelor.

Pe de altă parte, familia victimei, Barry Van Treese, a solicitat Curții Supreme să mențină condamnarea și sentința inițială.

Un nou capitol într-un dosar care durează de aproape 30 de ani

Audierea din această săptămână reprezintă un nou moment decisiv într-un dosar care a traversat aproape trei decenii de procese, apeluri și controverse.

Rezultatul ar putea stabili dacă Richard Glossip va fi judecat din nou pentru una dintre cele mai cunoscute crime din Oklahoma sau dacă procurorii vor fi obligați să demonstreze mai întâi că există suficiente dovezi pentru continuarea cazului.

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