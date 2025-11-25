Acasă » Exclusiv » Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe Adi Nartea

Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe Adi Nartea

De: Adrian Vâlceanu 25/11/2025 | 23:40
E grea viața de bărbat! Dar și mai grea e când ai o soție fenomenală. Întâmpini dificultăți pe care bărbații cu soții obișnuite nu le au niciodată în viață. Cu o asemenea problemă s-a confruntat recent Horia Szabo, soțul deputatei Mara Mareș, care a fost reperat de CANCAN.RO în Loft. Doar că era fără Mara, care e plecată în Germania. Păi, ce facem?

Poftim, joac-o p`asta! Ce faci când ea e plecată în altă țară? Stai cuminte acasă? Ok. Dar se poate interpreta că ești ipocrit, dacă ieși de obicei. E ca și cum ai încerca să dovedești că, vezi-Doamne, ești mega cuminte și o respecți. Dar e nefiresc, dacă ieși foarte des, ”by default”.

Soțul Marei Mareș și-a făcut fenta în club
Soțul Marei Mareș și-a făcut fenta în club

Dar dacă ieși în club de unul singur? Ok, dar se poate interpreta că profiți că te-a lăsat singur. Ce faci, ești la agățat, sau cum? Oricum ar fi, n-ai scăpare. Femeia se întoarce și începe ”interogatoriul”. Desigur, pe un ton inițial casual, iubitor, dar fii sigur că ea e atentă la toate semnalele. ”Unde ai fost? A, frumos, bravo, așa iubi, trebuie să mai ieși și tu, lasă munca, mai trăim și noi”. Îi creează bietului om o senzație de confort, de falsă siguranță, apoi îl trage de limbă în continuare, pescuind orice informație ”interesantă” pentru ea.

Soțul Marei Mareș, la Loft fără consoartă

Și dacă ajunge la întrebarea ”Și cine mai era pe-acolo?”, e clar, ești mâncat. Nu vrei să fii acolo, efectiv. Pentru că e imposibil ca în Loft să nu fie vreo persoană problematică. Poate doar dacă ești călugăr de pe Muntele Athos și efectiv nu ai nicio legătură cu vreo femeie. Altfel, ești knock-out în următoarele minute.

Din fericire pentru Horia, poate spune că s-a văzut în Loft cu Adrian Nartea, de exemplu. Actorul îl întâmpină cu căldură pe Horia. Poate l-a văzut așa singur, el tot singur, și ce și-a zis? Hai să ne unim celebritățile.

În imagini se vede clar cum cei doi bărbați se îmbrățișează și îți spun niște vorbe la ureche. Oare Adrian Nartea i-o fi spus ceva despre bruneta cu care a avut o mică șuetă în aceeași seară? Nu e exclus.

Horia Szabo și Adrian Nartea s-au salutat frățește
Horia Szabo și Adrian Nartea s-au salutat frățește

Evident, în cazul lui Horia Szabo, se poate explica prezența destul de simplu. Când lucrezi în domeniul hospitality, trebuie să fii mereu aproape de clienții potențiali. Sigur, e dificil să explici cât de confortabil e la conacul pe care îl administrează atunci când în urechi îți bubuie Irina Rimes cu ”Să joace fetele, să rupă ghetele”. Dificil, dar nu imposibil.

E posibil ca Mara Mareș să creadă. Ar fi o dovadă că au o căsnicie mai solidă decât bodyguarzii din Loft. Că sunt mai lipiți decât ochii unui adolescent de ecrane. În orice caz, în acest moment Horia Szabo nu mai poate da timpul înapoi. Zarurile au fost aruncate, cum zic băieții din spatele blocului, când bagă un barbut. Totul depinde de Mara acum. ”Now we wait”, ar zice Horia.

Și, în orice caz, sub nicio formă n-are dreptul să întrebe ”Dar tu ce-ai făcut prin Germania?”, că e game over. Pe bune. E pericol. Covidul n-a fost nimic pe lângă o întrebare de genul ăsta. Tăcerea e de aur. Restul e Cancan.

×