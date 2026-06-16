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Legendele muzicii disco vin la Sala Palatului pe 19 septembrie 2026: Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, împreună la București

De: Anca Chihaie 16/06/2026 | 14:52
Legendele muzicii disco vin la Sala Palatului pe 19 septembrie 2026: Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, împreună la București
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Pe 19 septembrie 2026, Sala Palatului din București va găzdui spectacolul „FOREVER DISCO – THE LEGENDS TOUR”, un eveniment dedicat epocii de aur a muzicii disco și artiștilor care au definit anii ’70 și ’80. Pe aceeași scenă vor urca Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, într-un show conceput ca o celebrare a muzicii disco la nivel internațional.

Evenimentul își propune să readucă în fața publicului energia, stilul și atmosfera unei perioade care a influențat profund cultura pop globală și a transformat muzica disco într-un fenomen atemporal.

Legendele muzicii disco vin la Sala Palatului pe 19 septembrie

Show-ul este gândit ca o întoarcere în timp către perioada de glorie a muzicii disco, când ritmurile energice și refrenele memorabile dominau topurile internaționale. Evenimentul reunește atât piese consacrate, cât și atmosfera specifică unei epoci în care muzica era strâns legată de dans, stil și cultură pop.

Samantha Fox este una dintre cele mai cunoscute figuri ale anilor ’80, cunoscută pentru hituri precum „Touch Me (I Want Your Body)”, melodii care au dominat topurile și au definit sound-ul acelei perioade.

Bad Boys Blue au marcat scena eurodisco și pop cu piese devenite clasice, precum „You’re a Woman” și „Pretty Young Girl”, consolidându-și popularitatea internațională de-a lungul decadelor.

Eruption au adus pe piața muzicală internațională hituri precum „One Way Ticket”, devenite emblematice pentru sound-ul disco și influențele funk și soul.

„FOREVER DISCO – THE LEGENDS TOUR” este gândit ca o experiență live complexă, în care muzica, energia scenică și producția vizuală reconstituie atmosfera anilor disco. Spectacolul se adresează atât publicului care a trăit acea epocă, cât și noilor generații care redescoperă astăzi farmecul acestui gen muzical.

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