Lora, show incendiar pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul, poziţii provocatoare şi…

Într-un costum de baie minuscul, la 42 de ani, Lora a lăsat inhibițiile acasă și a efectuat o serie de mișcări de felină și exerciții chiar pe plaja încinsă din Mamaia. Iar domnii mai ales, vor savura cu siguranță imaginile cu artista în poziții extrem de provocatoare. Imagini pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate! În timp ce partenerul său o privea liniștit de pe șezlong, vedeta s-a aplecat, s-a întins și s-a ridicat într-un adevărat show senzual.

Soare arzător, nisip fierbinte și valurile mării ce sparg liniștea. Un decor perfect pentru o apariție de senzație. Lora a încins atmosfera, iar o simplă zi de plajă s-a transformat într-un adevărat spectacol, cu o scenă improvizată lângă șezlonguri.

Artista în vârstă de 42 de ani, într-un costum minuscul, cu imprimeu colorat și croială îndrăzneață, a trecut la acțiune, cu mișcări de felină, aplecându-se și întinzându-se în poziții provocatoare. Cu siguranță, domnii din jur au fost captivați. Și au savurat fiecare mișcare ca pe un show exclusiv oferit doar pentru ei.

Lora, show senzual pe nisipul fierbinte

Priveliștea a fost una electrizantă. Silueta bine lucrată, atitudinea jucăușă și încrederea totală au transformat fiecare secundă într-un deliciu pentru ochii spectatorilor. Obișnuit probabil cu exercițiile senzuale ale partenerei sale, Ionuț Ghenu s-a relaxat sub o umbrelă, profitând de o nouă zi de vacanță.

După ce și-a terminat seria de exerciții, Lora s-a apropiat de soțul său, așezat confortabil pe un șezlong. Supriză, însă. În loc să o întâmpine cu aceeași energie sau să-i răspundă la gesturi, acesta a afișat o atitudine indiferentă.

Așadar, un show senzual pe nisipul fierbinte, dar și un detaliu ce nu poate fi trecut cu vederea. Cine s-ar fi așteptat ca, după o asemenea apariție incendiară, reacția partenerului să fie… spatele întors?

Ce nu ar accepta Lora la soțul său

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit în toamna anului trecut, după o relație de zece ani. A fost nuntă mare, cu peste 300 de invitați, ce a avut loc într-o locație de vis. Dar, până să ajungă să-și unească destinele, inițial, acesta i-a fost doar manager artistei. Și iubitul Doiniței Oancea, cea mai bună prietenă a Lorei, la vremea aceea. Lora era o femeie măritată, dar după ce a divorțat de Dan Badea, la notar, ea și Ionuț Ghenea au devenit de nedespărțit. Recent, artista mărturisea că n-ar accepta ca partenerul său să se schimbe. Mai mult, ea a ținut chiar să precizeze că dacă el va deveni un băiat rău, ar divorța fără să stea pe gânduri.

(CITEȘTE ȘI: Probleme în paradis pentru Lora și Ghenu? „Eu nu voi mai permite inimii…)

(ACCESEAZĂ ȘI: Lora și-a schimbat numele după ce s-a măritat, iar când a comparat buletinele, SURPRIZĂĂĂ! ”Am râs, mi s-a părut tare amuzant!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.